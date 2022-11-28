郭存举

“双12”都快到了，“双11”下单的商品竟还没收到……最近，一些消费者发现，买的东西并非堵在路上，而是商家压根没发货。问题的症结，原来正是超长预售制。

商品预售制，是消费者在产品上市之前预先付费，商家在预售达到一定数量后，才投入正式生产和发货的模式。之前，该做法仅限于部分工艺复杂的商品，但近年来电商平台纷纷开启预售促销，因超长周期产生的购物纠纷与投诉屡见不鲜。

预售制模式已悄然变味。每逢网络购物节，部分商家都会以预售期为幌子，故意拖延发货时间，甚至随意更改发货日期，导致消费者收货日期具有较大不确定性，有些商品延迟收货的时间甚至长达一个月，严重影响消费体验。

商家设置超长预售期，和其自身利益考量不无关系。通过这种方式，商家将商品备货库存成本、时间成本无形之中转嫁给了消费者。如此一来，商家的经营成本大为降低，消费者的切身利益却受到了明显影响。

近年来，超长预售大有蔓延之势，原因之一在于惩戒力度小、商家违约成本低。在侵害消费者利益方面，有些商家有恃无恐，甚至故意玩猫腻，在商品展示中不标注“预售”字样，消费者只有付费后才能看到发货日期，个别商家甚至还随意更改发货日期。

需要看到，因疫情等原因导致快递物流滞留、商品延迟发货，和超长预售并不是一回事，不应混为一谈。商家动辄采取超长预售，这样的做法已涉嫌违法。电子商务法明确规定，经营者应当按照承诺或者与消费者约定的方式、时限向消费者交付商品或者服务。在未征得消费者同意的情况下，商家单方面修改发货日期及无故撤单，不仅侵害消费者合法权益，也对互联网购物生态造成了不良影响。

当前，部分平台已经采取了一些行之有效的举措，电商平台还可探索建立侵权预警机制，通过技术手段监测超长预售商家的不良行为，并进一步畅通投诉通道。对消费者来讲，遇到预售、提前付定金等促销活动，仔细确认商品发货周期，支付定金前要沟通弄清商品是否在预售期，对不合理的超长预售霸王条款不能忍气吞声。

(责编：王震、陈键)

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