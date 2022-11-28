刘 瑾

前三季度，受到复杂严峻的国内外形势以及多重超预期因素影响，我国服装行业产销增速总体呈放缓趋势，企业盈利压力较为突出。在近日召开的2022中国服装论坛高精尖创新峰会上，中国纺织工业联合会副会长、中国服装协会会长、中国服装论坛主席陈大鹏表示，前三季度，我国服装业固定资产投资实现了快速稳定增长，表明行业在加快技术进步、转型升级的步伐，通过强链补链、优化产业布局等方式推动行业高质量发展。

内销回暖向好

11月21日，为期4天的2022江西纺织服装周落下帷幕，期间22家企业签下51.25亿元订单。

内销回暖向好，成为服装业复苏的重要力量。特别是自6月份以来，各级政府高效统筹疫情防控和经济社会发展，促消费政策发力显效，服装内销呈现改善恢复趋势，降幅持续收窄。国家统计局数据显示，1月份至9月份，我国限额以上单位服装类商品零售额累计6562.1亿元，同比下降5.0%，降幅比上半年收窄3.0个百分点。

国内市场的线上服装零售保持稳定增长，1月份至9月份穿类商品网上零售额同比增长4.7%，增速比上半年加快2.3个百分点。高田时尚集团董事长高淑丽介绍，公司乘着国潮东风，找准市场空白，锁定高端商务女装赛道，迎来快速增长。

线下服装经营持续改善。随着消费场景不断拓展和消费需求日渐提升，实体门店开始回暖。根据中华全国商业信息中心的统计数据，1月份至9月份，全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比下降9.5%，降幅比上半年收窄3.1个百分点。从各大服装品牌发布的2022年第三季度财报信息来看，7月份、8月份线下消费短暂复苏，9月份受疫情影响部分线下门店经营受限。

从服装品类来看，运动户外服饰维持高景气，中高端和大众休闲服饰保持稳定。“女装复苏迹象明显。”赢家时尚集团副总裁袁琼表示，全球女装消费市场回暖明显加速，领涨全球服装市场。受“她”力量和新风潮、新概念、新技术的影响，女装消费呈现多元化风格。

与此同时，出口下行压力加剧，整个行业受到影响。前三季度，受国际市场需求恢复、成本上涨推高出口价格等因素影响，我国服装出口在2021年高基数的基础上继续保持良好增长，出口金额再创历史新高。但8月份，服装出口增速明显放缓，9月份服装出口转为负增长。

打造品牌矩阵

在近日召开的品牌20周年发布会上，海澜之家正式发布品牌全新价值理念——“创造有生命力的服饰 服务每个人的光彩”。海澜集团董事长周立宸表示，当前，人们对服装的追求从过去寻求公共价值发展为满足个性化自我表达。为实现品牌向新，海澜之家将与消费者开展零代差互动，坚定围绕“多品牌、多品类、集团化”战略，深化数字化、智能化供应链体系，与消费者建立长久紧密连接。

从品牌、产品、体验、传播等多个维度共同发力，海澜之家正蓄力新一轮突破。海澜之家的品牌升级正是我国服装品牌向上的一个缩影。如何走品牌化之路，树立品牌形象、提升品牌价值等，成为服装企业最关心的话题。

品牌力能够带来新增长已在业内成为共识。设计师品牌MASHAMA首席执行官孙盼表示，公司从设计之初就开始打磨产品，力求呈现差异化，满足大家对美好生活的追求。

品牌矩阵需要全方位打造。安正时尚集团股份有限公司生产总监陈贤淑认为，消费者的生活方式和消费属性正在改变，要在主力品牌的基础上拓展新品类，寻求新的增长点。江苏华佳丝绸股份有限公司桑罗品牌总经理姚凤认为，千禧一代和他们的父母、银发一族都是多元化需求的代表人群，品牌不要盲从市场需求，要寻找适合的消费群体。

在此前召开的2022中国服装论坛上，国际纺织制造商联合会主席、中国纺织工业联合会会长孙瑞哲对品牌内涵进行了深度阐释：“消费升级的本质是追求高品质生活，现代文明的演进正在带来生活方式、文化形态、审美能力等维度的深刻变革。希望服装企业能够在风险挑战中砥砺胆识，在乱云飞渡中笃定前行，在一针一线中磨砺品牌，在正心明德中缔造奇迹。”

推动提质增效

目前，超过6000个国际品牌来到中国，未来3年至5年还有不少于2000个高端小众定制品牌、设计师品牌、奢侈品品牌通过电商平台进入中国。国内的服装企业数量在过去10年高速增长。天眼查数据显示，我国现有超2258.5万余家服装相关企业。其中，2021年新增注册企业超500万家。

供给端的快速扩张，使我国服装市场的竞争进一步加剧。不过，我国服装产业也正迎来新一轮产业变革和消费升级。麦肯锡公司最近发布的一份报告显示，中国人均GDP显著增长推动中国成为鞋类和服装消费市场最大的国家。研究显示，2021年中国鞋服消费市场规模达4270亿美元。

党的二十大报告提出，要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。这为服装业巩固优势产业领先地位、深度融入双循环发展新格局提供了方针指引。

“‘时尚新征程，迈向高精尖’是服装产业下一步的发展方向。”陈大鹏表示。何为服装产业的“高精尖”？“高”代表了企业研发强度，“精”指的是具有自主知识产权的原始创新，“尖”是能够引领行业发展方向的国际技术前沿。

越来越多的服装企业正在靠创新提质增效，实现逆势增长。波司登国际控股有限公司执行总裁助理兼数字运营总监戴建国介绍，公司把建设服装智能制造工业互联网平台放在首位，目前工厂自动化程度已提升至32%左右，智能装备、智能机器人入库装垛准确率高达99.9%。猫人集团品牌中心总经理裴于雄介绍，公司销售数据增长依靠的是整合全行业优质供应链、强力管控产品品质等措施。

“在服装产业新发展时期，我们要以实现时尚强国为目标，攀登世界时尚产业的最高峰。企业要做到专、精、特、新，打造世界级企业。”陈大鹏表示，产业要构建实现“高精尖”的内在能力和外在实力，真正把“科技、时尚、绿色”内化到企业运营管理中，将精益化管理、协同创新、工匠精神深深扎根企业发展理念中。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经