魏 浩

加快建设贸易强国，是党的二十大报告提出的明确要求。党的十八大以来，中国政府高度重视进口贸易，积极主动扩大进口，进口贸易额从2012年的11.48万亿元上升到了2021年的17.36万亿元。2021年，我国进口占世界进口的比重达到11.9%，已经连续13年稳居全球第二大进口贸易国的地位。

10年来，我国进口发展呈现一些新特点和新趋势。进口目的地结构持续优化，中西部地区占比不断提高。民营企业的占比大幅度提高，进口贸易主体从以外商投资企业为主转变为外商投资企业和民营企业并重。一般贸易在进口贸易中的主导地位得到了进一步巩固。

建设高水平进口促进平台，为进口发展开拓了新渠道。中国国际进口博览会是我国最具代表性的高水平进口促进平台，赢得了国内外广泛赞誉。进博会通过充分发挥国际采购、投资促进、开放合作、人文交流四大平台作用，切实促进了进口发展。此外，我国还新建了多个高水平进口促进平台，如设立进口贸易促进创新示范区、举办中国国际消费品博览会等。

共建“一带一路”倡议的提出，为进口发展挖掘了新的增长点。自倡议提出以来，“五通”建设取得了显著成就，为促进我国与“一带一路”相关国家之间的贸易往来奠定了良好基础。我国自“一带一路”相关国家的进口额从2012年的4584.51亿美元升至2021年的7733.24亿美元，增长68.68%，远高于同期进口总额的上升比例。

高水平对外开放格局的构建，为进口贸易开辟了新局面。党的十八大以来，我国先后设立了21个自由贸易试验区，《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》由2015年的122项特别管理措施降低至2021年的27项。2021年，21个自由贸易试验区以不到千分之四的国土面积实现了占全国18.5%的外商投资、17.3%的进出口。另外，海南自由贸易港正在加快建设。

贸易新业态新模式的加速发展，为进口发展培育了新动能。近年来，跨境电商等新业态新模式蓬勃发展，成为外贸发展的新生力量，各类平台和商户充分发挥在线营销、无接触交易、短距离配送等优势，助力外贸逆势突围。2021年，我国跨境电商进出口规模达到了1.98万亿元，外贸综合服务企业超1500家，海外仓数量超2000个。

从进口对经济的贡献来看，初级产品进口多元化格局逐步形成，有效地保障了国内市场需求。消费品的进口种类、进口额和进口占比均不断上升，满足了人民群众日益增长的消费需求。此外，高技术产品的进口占比大幅上升，促进国内企业加速创新以及转型升级，从而加快国内经济高质量发展。

我国进口贸易也是世界进口贸易增长最主要的拉动力量。10年来，世界进口额增长了38537.13亿美元，我国进口额增长了8691.24亿美元，占世界进口额总增长的比例为22.55%，位居世界第一位。此外，中国是多个贸易伙伴的重要出口目的地。2020年，40个贸易伙伴对中国的出口额占其出口总额的比例高于20%，61个贸易伙伴对中国的出口额占其出口总额的比例高于10%。

（作者系北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，国家进口研究中心主任）

(责编：王震、陈键)

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