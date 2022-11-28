张 雪

露营市场再添一把火。近日，文化和旅游部等十四部门出台文件，对露营营地建设、露营全产业链发展、规范露营管理经营等问题逐一明确，为丰富旅游休闲产品供给，促进露营旅游消费释放出积极信号。

眼下已经是冬季，露营旅游休闲市场却迎来阵阵“春风”。11月21日，文化和旅游部等十四部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》，对露营营地建设、露营全产业链发展、规范露营管理经营等问题逐一明确。这是继11月初八部门联合发布《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》中14处提及露营后，有关部门短时间内第二次释放支持露营旅游有序、高质量发展，丰富旅游休闲产品供给，促进露营旅游消费的积极信号。

从鲜有人关注的小众玩法到旅游市场正当红的细分产品，露营的走红只用了短短两年时

间。这看似偶然，实则事出有因。受疫情影响，本地游、周边游崛起，新鲜的露营在一众本地游、周边游产品中迅速俘获消费者的芳心——远离喧嚣、拥抱自然，避免人流在室内扎堆聚集等特点，满足了人们对出游安全的考量；老少咸宜，既能实现举家出游、共享亲子之乐，又适合年轻人把酒言欢，在社交网络上分享生活。抛开这些表面原因，从根本上说，露营顺应了消费升级的需求，契合旅游消费个性化、差异化、多层次的发展趋势，走红是迟早的事。

抢占旅游市场的“新风口”，露营这条赛道迎来众多参与者。有数据显示，我国超六成露营相关企业成立于2020年之后，其中，2020年新增超8400家，增速高达86%。通过“先行者”前期的市场教育，越来越多人打起行囊加入露营队伍，消费需求在短时间内呈现高速增长之势。

不过，与之不匹配的是，我国露营市场整体起步晚，发展速度、质量与市场需求和期待之间还有较大差距。这表现在诸多方面，比如，我国营地的数量还不能满足实际需求，这导致了很多营地每逢旺季、节假日“一帐难求”，有些消费者苦于找不到露营场地，甚至不惜“铤而走险”，到一些不具备条件的野生景点“安营扎寨”，破坏环境不说，有时还会遭遇意外危险；一些营地的管理服务水平不高，有些在人身、消防、食品等安全问题上存在隐患，有的在活动内容安排方面缺乏新意，让人难以产生消费黏性。目前，营地的价格普遍从几百元到上千元，服务标准却有点让消费者捉摸不透。再比如，我国露营旅游休闲上下游产业链存在不大不强的问题，缺乏优质品牌和龙头企业，产品体系也不够丰富完善，等等。

这些短时间内集中呈现的问题如果解决不好，势必会影响露营旅游休闲产业的健康发展，也无法更好满足人民群众的消费需求。

现在，针对露营营地开发、运营等广受关注的关键问题，刚刚出台的《意见》指出了切实可探索的方向。比如，在符合相关规定和规划的前提下，探索支持在转型退出的乡村民宿等项目基础上发展露营旅游休闲服务；鼓励和引导营地与文博、演艺、美术等相关机构合作，结合音乐节、艺术节、体育比赛等群众性节事赛事活动，充实服务内容等。《意见》还为露营今后的规范管理和安全防范工作划出了“红线”。

露营经济的持续健康发展终究需要政府和市场共同发力。如今，政策的出台已经为市场吹来“春风”，接下来，就要看各地和企业如何乘势而为了。

(责编：王震、陈键)

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