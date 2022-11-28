◎本报记者 张 强 通 讯 员 张照星 陈 思

党的二十大报告中明确指出，要加速科技向战斗力转化。随着新一轮科技革命和军事革命的迅猛发展，科技创新已成为攸关大国博弈、军事变革的关键变量。

11月25日至26日，由国防科技大学主办的“国防科技前沿论坛2022”在湖南长沙举行，数百名军地领导和专家学者以线上或线下方式参加会议，并围绕国防科技前沿话题展开热议。

值得注意的是，此次论坛共有40位两院院士参加，阵容空前。那么，围绕国防科技前沿，他们提出了哪些值得关注的观点呢？

人类对太空的依赖与日俱增

近年来，我国在载人航天、探月工程、卫星通信与导航等领域取得了令世界瞩目的成就。此次论坛，不少专家围绕航天事业的发展，发表了自己最新的观点。

作为我国航天运载器总体及控制系统领域的学术带头人，包为民院士一直关注航班化航天运输的可能性。

此前，他透露，我国将在全面提升新一代运载火箭性能水平的基础上，计划到2045年，实现1小时全球抵达、地面与轨道间以及轨道与轨道间的航班化航天运输。

此次论坛，包为民又针对航班化航天运输的任务特点，对其控制问题进行了深入浅出的阐述，提出了“智能赋能、信息驱动”助力航天控制的新思路和新方法。

“人类对太空的依赖与日俱增，这对进出空间提出了新的需求，以高效率、高可靠、高安全为特征的未来航天运输系统将成为新需求的重要标志。因此，发展航班化的航天运输是进出空间的一种有效的选择和重要的方向。”包为民说。

国家卫星定位系统工程技术研究中心主任刘经南院士曾先后服务了三代北斗系统建设。前不久，他荣获了“2022年卫星导航定位终身成就奖”。

此次论坛上，刘经南围绕多维战场空间的战场环境感知展开了话题。该方面研究与他长期研究的大地测量与卫星导航息息相关。

他认为，高技术作战下战场环境感知和保障的核心是构建一个时空基准网络，实现战场环境要素的统一表达。

“这就需要更广的时空范围、更高的时空分辨率，以及更多要素、更多源、更实时的观测数据来支撑。只有将分布在多维战场空间的战场环境感知装备链接为一个网络，发挥各种装备的优长，消除自身缺陷可能导致的‘盲区’，才能够实现连续、快速、高效地获取、处理和利用来自全时域、多空域和多频域的战场信息。”刘经南说。

国防科技发展要有高端人才支撑

针对当下广泛关注的人工智能话题，中国科学院院士王耀南为大家介绍了人工智能的广泛应用和未来发展方向。他指出：“智能自主无人系统与国防联系紧密，空天的、水下的、陆地的无人系统，都能成为未来智能化无人作战系统的装备。”

然而，此次论坛上，他最关注的则是人与人工智能的关系。

王耀南强调：“做科研最重要的特质是创造性，智能化武器永远不能也不会代替人，因此要大力培养高精尖人才。有了高精尖的人才，高精尖的智能化武器装备才能成为现实。”

中国科学院院士杜江峰也提出：“人才培养要注重科教结合、理实结合、所系结合，基础要宽厚实，专业要精新活。同时要探索拔尖人才的培养新模式，比如创办科技英才班，让学生根据兴趣，选择不同的英才班锻炼学习，让学生有机会接触最新的科技，成为科技平台的生力军。”

对此，中国科学院院士、国防科技大学教授王怀民非常欣喜。他说：“过去我们搞科技论坛，主要内容都是就科技谈科技，而这次论坛上，教育、科技和人才的联动也成了专家学者热议的焦点。”

“国防前沿科技，没有高端人才不行，没有高水平的研究型大学也不行，无论是建设社会主义现代化强国还是建设世界一流军队，教育、科技、人才都要做到三位一体、强力发力，特别是在我国向着现代化强国迈进的新征程中，教育更需首先发力。”王怀民说。

(责编：王震、陈键)

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