人民网北京11月28日电 （记者栗翘楚）近日，在深圳市宝安区燕罗街道的景创工业区内，一辆辆满载游戏手柄等产品的货车在厂房前整齐排列，准备驶离厂区运往国内市场。生产商景创科技相关负责人介绍，加工贸易企业具有“两头在外”的特点，原料从国外进、产品在国外销，进入国内市场面临着国内外市场质量标准认证不同的挑战。

“海关在两个市场标准认证程序方面给予引导，今年我们新研发的主机手柄深受国内市场欢迎。”该负责人表示。

据了解，为支持适销对路的出口产品转内销，深圳海关与地方部门协同推进内外贸产品“同线同标同质”认证工作，鼓励企业积极申请“三同”认证，对“三同”企业优先纳入CCC免办便捷通道，简化认证机构出口转内销强制性产品认证程序，缩短办理时间，提高内销便利化水平。据统计，今年以来，深圳关区加工贸易内销货值123亿元，同比增长8.6%。

10月24日，商务部发布公告，将江苏、浙江（含宁波）、福建（含厦门）、广东（含深圳）、北京、上海、重庆、湖南和新疆等9个地区作为内外贸一体化试点地区，面向社会公示。

值得注意的是，今年1月，国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，就促进内外贸一体化，形成强大国内市场，畅通国内国际双循环作出部署，要求提升市场主体内外贸一体化经营能力，激发内生发展动力。5月，商务部等14部门发布《关于开展内外贸一体化试点的通知》，决定在部分地区率先开展内外贸一体化试点。

“推动内外贸一体化发展既是商务工作发展的内在要求，更是加快构建新发展格局的必然要求。国家陆续出台内外贸一体化发展的政策措施，是商务领域更好地服务构建新发展格局的重大举措。”商务部研究院副院长崔卫杰表示，新发展格局的提出使双循环的主次和相互关系更趋明确，在更加强调自身高质量发展、强调国内统一市场建设的同时，也更加强调内外政策制度的协调一致性，这也必然要求内外贸政策制度和发展实践的协调一致。

近日，光洋轴承大连有限公司申报的一批货值121万元在国内市场销售的精密轴承顺利完成缴税并办理通关放行。该批货物按照选择性征收关税优惠政策，仅需缴纳3000余元税款，比传统缴税方式节省了9万余元税款。

大连海关自贸处处长王文卉说：“自大连湾里综合保税区正式通过验收以来，大连海关第一时间推广落地委内加工、选择性征收关税等一系列优惠政策，让区内企业融入国内大循环更便捷，切实帮助企业降成本增效能。下一步，我们将继续依托自身职能，推出更多创新举措，助力综合保税区企业融入国内国际双循环，为构建新发展格局贡献海关力量。”

崔卫杰表示，在加快培育外贸新业态新模式、鼓励企业包括内贸企业拓展国际市场的同时，支持外贸企业开拓国内市场，内外贸政策制度的协调必将推动内外贸实践的融合，以及加快推进内外贸一体化发展。因此，内外贸一体化相关政策的发布和实施，有望为商务领域加快服务构建新发展格局提供系列最佳实践。

(责编：郭思邈、吕骞)

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