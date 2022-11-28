各类企业积极“破圈” 内外贸一体化加速推进
人民网北京11月28日电 （记者栗翘楚）近日，在深圳市宝安区燕罗街道的景创工业区内，一辆辆满载游戏手柄等产品的货车在厂房前整齐排列，准备驶离厂区运往国内市场。生产商景创科技相关负责人介绍，加工贸易企业具有“两头在外”的特点，原料从国外进、产品在国外销，进入国内市场面临着国内外市场质量标准认证不同的挑战。
“海关在两个市场标准认证程序方面给予引导，今年我们新研发的主机手柄深受国内市场欢迎。”该负责人表示。
据了解，为支持适销对路的出口产品转内销，深圳海关与地方部门协同推进内外贸产品“同线同标同质”认证工作，鼓励企业积极申请“三同”认证，对“三同”企业优先纳入CCC免办便捷通道，简化认证机构出口转内销强制性产品认证程序，缩短办理时间，提高内销便利化水平。据统计，今年以来，深圳关区加工贸易内销货值123亿元，同比增长8.6%。
10月24日，商务部发布公告，将江苏、浙江（含宁波）、福建（含厦门）、广东（含深圳）、北京、上海、重庆、湖南和新疆等9个地区作为内外贸一体化试点地区，面向社会公示。
值得注意的是，今年1月，国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，就促进内外贸一体化，形成强大国内市场，畅通国内国际双循环作出部署，要求提升市场主体内外贸一体化经营能力，激发内生发展动力。5月，商务部等14部门发布《关于开展内外贸一体化试点的通知》，决定在部分地区率先开展内外贸一体化试点。
“推动内外贸一体化发展既是商务工作发展的内在要求，更是加快构建新发展格局的必然要求。国家陆续出台内外贸一体化发展的政策措施，是商务领域更好地服务构建新发展格局的重大举措。”商务部研究院副院长崔卫杰表示，新发展格局的提出使双循环的主次和相互关系更趋明确，在更加强调自身高质量发展、强调国内统一市场建设的同时，也更加强调内外政策制度的协调一致性，这也必然要求内外贸政策制度和发展实践的协调一致。
近日，光洋轴承大连有限公司申报的一批货值121万元在国内市场销售的精密轴承顺利完成缴税并办理通关放行。该批货物按照选择性征收关税优惠政策，仅需缴纳3000余元税款，比传统缴税方式节省了9万余元税款。
大连海关自贸处处长王文卉说：“自大连湾里综合保税区正式通过验收以来，大连海关第一时间推广落地委内加工、选择性征收关税等一系列优惠政策，让区内企业融入国内大循环更便捷，切实帮助企业降成本增效能。下一步，我们将继续依托自身职能，推出更多创新举措，助力综合保税区企业融入国内国际双循环，为构建新发展格局贡献海关力量。”
崔卫杰表示，在加快培育外贸新业态新模式、鼓励企业包括内贸企业拓展国际市场的同时，支持外贸企业开拓国内市场，内外贸政策制度的协调必将推动内外贸实践的融合，以及加快推进内外贸一体化发展。因此，内外贸一体化相关政策的发布和实施，有望为商务领域加快服务构建新发展格局提供系列最佳实践。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 神舟十五号乘组名单公布：费俊龙、邓清明、张陆
- 人民网北京11月28日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，费俊龙、邓清明、张陆3名航天员将执行神舟十五号载人飞行任务，由费俊龙担任指令长。北京时间2022年11月28日11时，3名乘组航天员将在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面，并回答记者提问。…
相关新闻
- 评论
- 关注