人民网北京11月28日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，费俊龙、邓清明、张陆3名航天员将执行神舟十五号载人飞行任务，由费俊龙担任指令长。北京时间2022年11月28日11时，3名乘组航天员将在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面，并回答记者提问。

航天员费俊龙。中国载人航天工程办公室供图

航天员邓清明。中国载人航天工程办公室供图

航天员张陆。中国载人航天工程办公室供图

(责编：赵竹青、吕骞)

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