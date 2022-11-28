12月2至4日，以“世界大变局：共生与重构”为主题的国际金融论坛（IFF）2022全球年会（以下简称IFF2022全球年会）将以线上会议方式在广州市南沙区举行，并同步进行全球网络直播。

IFF2022全球年会是由广州市人民政府和国际金融论坛（IFF）联合主办。据介绍，会议将创新举办形式，由“两场政策对话会”“两场大湾区圆桌会议”“三场圆桌会议”“五场IFF峰会”等环节组成，切实推进议题讨论的纵深与延展。

IFF2022全球年会将邀请联合国、国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行等国际组织领导人，美国、英国、法国、新加坡、新西兰等近百位全球财经政要，以及高盛集团、伦敦证券交易所集团等数十位世界著名企业领导人出席并发表主旨演讲。会议还将邀请多国驻华使领馆代表出席会议，国际金融论坛（IFF）主席团及理事会成员、各金融部门负责人、工商界代表、专家学者等数百位代表将线上共同探讨面对当前严峻挑战，如何重塑未来全球战略，如何实现可持续发展目标，如何在世界大变局中重构新的全球竞争、变革与合作。

据了解，IFF2022全球年会的议题设定主要围绕“年度全球分析与展望”“债务危机与风险防范”“气候投融资和全球碳定价”“全球贸易与产业链、供应链安全”“丝路国际联盟大会”“粤港澳大湾区发展”等六个维度展开。

此外，在IFF2022全球年会上，国际金融论坛（IFF）将发布《IFF2022年全球金融与发展报告》。报告总结2022，展望2023，对中国经济将如何在稳中求进中转型发展、世界局势将如何演变，以及应如何共同应对新挑战等重大问题作出深刻回答。国际金融论坛（IFF）还将携手美国高盛集团以及由20多家全球能源、建筑、高端制造、金融、化工、环境、科技等领域领先的企业和机构组成的绿色金融工作组发布首份《中美绿色金融工作组白皮书》。

国际金融论坛（IFF）副理事长兼秘书长祝宪表示：“国际金融论坛（IFF）是具有全球影响力的高端金融交流平台和国际智库。今年已经是第19届全球年会。国际金融论坛（IFF）致力于通过国际化、市场化、企业化的运营机制，建立全球金融战略对话、交流合作、创新实践、研究智库和人才培养平台，推动金融服务世界，促进全面可持续发展。IFF2022全球年会的举办对提升广州对外开放形象，推动大湾区金融国际化发展，落实国务院《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》也将起到重要推动作用。”

(责编：董童、李源)

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