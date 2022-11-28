原标题：邮储银行：打造金融科技赋能新模式 助力乡村振兴战略实施

11月21日至23日，“2022金融街论坛年会”在北京举办，中国邮政储蓄银行总工程师徐朝辉受邀参加数字经济与金融科技平行论坛，以“打造金融科技赋能新模式 助力乡村振兴战略实施”为主题发表演讲。

实施乡村振兴战略是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务。邮储银行作为乡村振兴主力军，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥自身资源禀赋优势，以“科技+数据+场景”新模式，积极推进金融科技赋能乡村振兴战略落实。

在论坛上，徐朝辉介绍了邮储银行通过金融科技赋能乡村振兴方面的实践。一是加强金融科技赋能顶层设计，着力构建“渠道+产品+平台+运营+风控”全方位三农金融数字化发展架构，创新完善具有邮储银行特色的服务乡村振兴数字普惠金融模式、产品和技术，积极打造金融科技赋能乡村振兴示范项目，推动三农金融数字化转型。二是借助邮政集团系统天然优势，加强农村普惠金融服务点和电商服务点等资源融合，持续推动数字化改造，优化线上线下金融服务模式，提升客户体验。三是依托大数据、互联网等技术，推进农村信用体系建设，构建三农金融数据中台，创新产业链金融服务模式，赋能乡村产业创新发展。

徐朝辉表示，未来，邮储银行将坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业定位，坚持以数字化转型为主线，以金融科技赋能乡村振兴示范工程项目为引领，充分发挥数据要素驱动作用，为三农金融服务注入更多数字动能，着力打造服务乡村振兴数字生态银行，为全面推进乡村振兴贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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