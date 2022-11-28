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成渝中线高铁开工建设 成渝地区双城经济圈将新增一条大通道

2022年11月28日12:24 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，11月28日，成渝中线高铁开工建设，成渝地区双城经济圈将新增一条大通道。

成渝中线高铁自重庆枢纽重庆北站起，向西经重庆市渝北区、沙坪坝区、璧山区、铜梁区、大足区，四川省资阳市、成都市，引入成都枢纽成都站，正线全长292公里，设计时速350公里，部分区段预留进一步提速条件，建设工期5年。

成渝中线高铁全线设重庆北、重庆科学城、铜梁、大足石刻、安岳、乐至、简州、成都8座车站，其中重庆北站为既有车站，成都站为改扩建车站，其他6座车站为新建车站。

成渝中线高铁是我国“八纵八横”高铁网沿江通道的重要组成部分，线路位于已开通运营的成都至重庆高铁和成都至遂宁至重庆铁路中间，路网地位十分重要。项目建成后，将与已建成运营的西安至成都高铁、郑州至重庆高铁和在建的西宁至成都高铁、成都至达州至万州高铁、西安至重庆高铁、重庆至昆明高铁、重庆至万州高铁等多条线路连通，推动成渝地区路网结构更加完善，成渝两地旅行时间进一步压缩，将极大便利沿线人民群众出行，对助力成渝地区双城经济圈建设，形成西部大开发新格局，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)
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