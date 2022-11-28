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业界：聚焦数据价值流通与共享 构建安全合规可信的应用体系

2022年11月28日16:09 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （记者杜燕飞）“如何高质量挖掘数据价值，构建安全、合规、可信的数据流通与应用体系，正成为产学研各界协同创新的新命题。”在日前举办的2022全球人工智能技术大会“可信数据流通智能技术应用发展论坛”上，参会嘉宾表示，要积极探索可信数据流通智能技术的发展趋势，催生更多数字经济新模式、新业态和新优势，推动数据要素市场化建设。

浙江大学人工智能研究所副所长郑小林表示，数据资源化、数据资产化、数据价值化，是数据要素价值释放的核心过程。在《网络安全法》《数据保护法》《个人信息保护法》等相关法规驱动下，我国数据应用正加速走进3.0模式，即隐私计算时代。

郑小林认为，隐私计算技术作为一种“原始数据不出域、数据可用不可见”的数据流通与应用技术范式，可助力数据要素合规流通，实现数据价值的挖掘与释放，支撑起保护个人隐私和确保数据安全的前提下，分级分类、分步有序推动部分领域数据流通应用需求。

“人工智能的力量来自于大数据，现实中数据拥有不同属主且受数据安全等法律监管保护，往往以‘孤岛’形式分散于不同机构。”中国人工智能学会荣誉副理事长杨强表示，联邦学习以“数据可用不可见，数据不动模型动”的技术特性，在数据安全法相关的法律条款要求下，让多方的、大规模的数据要素流通可以有效执行。

杨强认为，可信联邦学习以性能可使用、效率可控、决策可解释等新特性，顺应了产业发展的新趋势，开源将成为可信联邦学习实现普惠的重要路径。未来，随着可信联邦学习开源生态的不断壮大、跨平台互联互通以及安全机制的完善，将进一步促进数据要素流通，支撑起数据确权、定价与模型交易，以及数据交易所建设和跨境数据交易。

目前，区块链技术已在赋能数字经济发展上有一些应用案例。上海交通大学讲席教授李颉表示，数字经济的快速发展沉淀了可观的数据要素规模，由其衍生发展的人工智能等技术应用，为有“新石油”“新黄金”之称的新型生产要素——数据价值的释放提供了技术桥梁。“通过区块链与大数据、人工智能、隐私计算等技术来实现可信大数据，能够不断驱动数字经济的发展。” 

有嘉宾表示，由于监管政策、数据安全、相关技术、交易互信等因素，数据要素交易存在堵点，导致数据资源生态面临数据本身激活难，数据应用生态开发不足等问题。

深圳数据交易所副总经理王冠认为，成立具有公信力和中立性的数据交易平台，将有利于构建可信数据交易环境，为各方参与有价值的数据交易提供信心和动力。

“‘数商’是数据要素价值的发现者和赋能者，是跨组织数据要素的连接者。”上海数据交易所副总经理、上海大数据应用创新中心主任卢勇表示，“数商”的发展将驱动数字经济与实体经济的深度融合，倒逼数据治理与管理的不断完善，推进企业数据的利用与开发，进而深化企业的数字化和智能化转型。

(责编：赵竹青、吕骞)
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