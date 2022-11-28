原标题：防患于未“燃”！这场科普知识触达近亿人次

今年8月，因连续高温，重庆北碚缙云山烧起大火。33岁的美团骑手易真强得知消息立刻调转车头上山，为了帮忙运送消防人员、志愿者以及装备物资，他翻山越岭，多次摔倒，坚持奋战到最后。最终在重庆消防官兵等各方力量的努力下，这场火灾得到有效控制。

11月9日是第31个全国消防日，11月是消防宣传月，今年的主题是“抓消防安全，保高质量发展”。当天，易真强代表重庆美团骑手，获得“全国119消防先进集体”称号。与此同时，重庆、佛山、上海、天津四地的美团骑手群体和安全管理人员获得了国家应急管理部表彰，获评为先进个人/集体。“感谢站点平日给我们做的消防救援知识培训，不仅让我们养成了日常隐患自查的习惯，也让我们在关键时刻敢于挺身而出”，易真强表示。

这是美团高度重视消防安全的一个缩影。为了提升全民的消防安全意识，真正防患于未“燃”，在消防月期间，在应急管理部的指导下，美团开展“线上+线下”多种形式的消防安全宣传工作，累计悬挂1200余条宣传横幅、发放8万份安全知识宣传单、直接受众约678万人次，“能量操场小游戏”、VR消防安全互动等各式活动曝光近1亿次，全力以赴助力消防安全知识普及。

为增加更多人对消防安全的了解，11月9日到11月16日，中国消防联合美团在线上发起“能量操场小游戏”消防答题公益活动，通过趣味答题游戏形式，助力美团“乡村儿童操场”公益计划，全网站内累计曝光5100万人次，线上阅读量超1800万。游戏结束后，美团和中国消防会一起在贵州为乡村儿童建造线下的“乡村儿童操场”。

美团单车App也与消防救援局联合开展多项线上活动。11月4日到10日，消防答题领骑行券活动，累计曝光近百万，参与答题次数超33万，提供骑行券超过15万张。

与此同时，美团众包、美团骑手App于11月9日上线VR消防安全互动，让骑手们“身临其境”进行消防演练和隐患排查，还有不少骑手参与线上“消防隐患我防范”话题互动，最终覆盖200余万人，切实帮助骑手们自查自纠。同时，全国所有骑手均收到了推送，超36万人浏览了119骑手消防宣传片。

除了线上知识普及，线下真正的实战演练，也是保消防安全关键的一道“灭火墙”。从11月开始，美团外卖、美团买菜、美团优选、美团单车等各业务，在全国范围内举办消防应急演练等线下宣传活动，切实加强火灾防控能力。

针对“电动自行车易发生火灾”这个社会难题，美团配送全面开展骑手电动车火灾隐患自查自改活动，持续推进车辆置换、租车、换电补贴等鼓励政策，与8大换电品牌合作，线上发放超1000万元的换电优惠券，在北京、上海等35个重点城市为骑手提供更优的换电体验；同时搭建远程预警平台进行“7X24”小时实时监测，提升站点消防防控能力。

美团配送还联合消防部门举办消防应急演练活动，制作8万份安全知识宣传单、8万份垫餐纸、1200余条横幅等宣传物料，并由党员骑手组成“消防安全宣导员”志愿团队，为群众发放消防安全知识宣传单、在骑手群体中开展消防宣传教育。

此外，美团买菜在全国446家服务站内组织了系列消防安全培训，美团优选、美团买菜、美团快驴的物流团队也开展多次政企联动演练，进一步提升了全员消防安全意识和消防应急处置能力。

美团副总裁任奎表示，未来还将继续发挥平台优势，持续履行社会责任，为全国消防安全贡献更多的力量。

(责编：曹淼、李源)

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