原标题：打通“大动脉” 畅通“微循环” 交通银行助力交通物流行业纾困发展

交通运输是市场经济的经脉，也是保障民生、防控疫情的重要支撑。交通银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，以金融之力打通交通“大动脉”、畅通物流“微循环”，支持货运物流保通保畅，在服务实体经济中切实体现国有大行的担当作为。

纾行业之困 确保交通物流再贷款落地见效

今年以来，交通银行积极贯彻党中央、国务院关于保障物流畅通促进产业链供应链稳定的决策部署，认真落实中国人民银行、交通运输部相关要求，由行领导亲自统筹推动，总分行前中后台密切配合，持续搭建和完善支持交通物流行业纾困发展的“一盘棋”机制体系。

2022年5月，交行下发了支持货运物流保通保畅工作的相关通知，明确积极支持承担疫情防控和重要应急运输任务的重点货运物流企业，对于受疫情影响较重、经营暂时遇到困难的物流运输企业，通过调整还款期限、降低融资利率，缓解其短期经营压力。2022年6月，交行制定下发了运用交通物流专项再贷款保障物流畅通、促进产业链供应链稳定的相关通知，根据央行要求迅速排摸具体客群需求，在遵循商业化、法治化原则下，推动央行结构性货币政策工具迅速、精准直达经营主体。

武汉某物流公司是湖北一家主营普通货物运输的企业，经营着80余台货车，聘有100余名司机，服务半径覆盖整个湖北省。今年以来，人力成本、节节攀升的油费给公司经营带来了不小的压力。了解到公司情况和融资需求后，交行客户经理主动上门，为其介绍专项再贷款政策，在客户经理的指导下，公司财务负责人提交了“税融通”的申请，第二天就获批了200万元信用贷款额度，缓解了燃眉之急。

截至2022年三季度末，交行交通物流专项再贷款累计审核通过金额超70亿元，单季和累计审核通过金额在同业均排名前列。交行的快速响应、迅速落实得到有关各方一致认可。

汇合作之力 建立政银企关键信息共享机制

交通银行积极与人民银行、交通运输部及其下属的中国交通通信信息中心对接，建立起总对总关键信息共享机制。交行作为首家合作金融机构嵌入中国交通通信信息中心开设的“交通物流专项再贷款在线申请”系统，主动为申贷企业提供金融服务保障。截至9月末，经信息中心推送的白名单企业累计在交行获得贷款9.8亿元。

交行各地分行与当地交通运输主管部门和人民银行分支机构建立政银企对接机制，积极开展“两企两个”(道路货物运输企业、物流配送企业、道路普通货物运输个体工商户、个体货车司机)融资对接专项行动，通过进园区、进协会、进企业等多种方式，打通金融助企纾困政策落地“最后一公里”。

上海市分行参加人行上海总部主办的“沪企保通”交通物流专项再贷款银企对接会，推出“物流保运贷”特色产品包，发挥线上化产品优势，提供无缝续贷、延期还本付息等服务，已累计为30多户道路货物运输企业申报再贷款。“6月以来，我们接的货物订单量比前几个月翻了几番。多亏交行在关键时候帮一把，让我们顺利渡过难关，现在量上来了，我们也更有信心了。”上海某物流公司财务负责人王女士说。

河南省分行联合省交通厅、财政厅、人民银行、银保监局联合开展“运通贷”业务，积极发挥政府性融资担保增信作用，通过设置风险补偿、保费补贴等保障“运通贷”做大做优。

聚创新之势 促进交通物流行业实现高质量发展

交通银行上下统一思想、凝聚共识，坚持支持疫情防控与经济社会发展“两手抓、两促进”，做到在困难面前有对策、在机遇面前能抢抓。以本次再贷款工作为契机，交行加快业务结构优化，持续推动交通物流行业实现高质量发展。

通过搭建智慧交易链平台，交行打造自建供应链基础设施，提升产融结合能力，助力交通物流领域实体企业实现信用从“1+1”向“1+N”多层级生态圈延伸，为各级中小企业低成本融资赋能。通过创新推出票据秒贴、保理秒放等供应链融资产品，以智能审核代替人工操作，解决传统融资效率低的痛点，融资办理时间从1-2天缩短至1分钟内，大幅提升交通物流行业客户资金融通效率。此外，结合货运物流行业特点，交行创新设计动产质押类信贷产品，快速抢抓市场机遇，如与仓储物流龙头企业在数字供应链金融科技领域达成合作，落地“冷链e贷”业务，帮助冷链行业的冻品贸易商、经销商以及生产加工商缓解资金压力。

湖南某公司是一家主营仓储加工、物流运输的物流企业，为湖南某物流园区入驻的2000余家个体工商户和小微企业提供配套物流服务。疫情发生后，为减轻园区内企业经营销售压力，该公司主动为他们延长了付款期限，但自身的经营现金流却愈发紧张。交行在走访市场时了解到公司面临的困难，在深入调查了解公司经营模式后，紧急为其提供了1亿元综合授信，助企纾困的同时，以金融之力有效地稳定了物流园区内产业链供应链体系。

交行将始终坚持金融工作的政治性、人民性，发挥国有大行“国家队”“主力军”作用，敢为善为、担当实干，持续加大交通物流行业优质金融服务供给力度，为实现“民生托底、货运畅通、产业循环”提供坚实金融保障。

(责编：曹淼、李源)

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