神舟十五号载人飞行任务新闻发布会今天9时在酒泉卫星发射中心召开，通报任务有关情况。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明介绍，为满足载人航天工程后续任务需要，我国第四批预备航天员选拔已于2022年9月全面启动，计划选拔12至14名预备航天员，并首次在港澳地区选拔载荷专家。预备航天员选拔分为初选、复选和定选三个阶段实施，目前正在开展初选阶段工作。

选拔实施以来，港澳特区政府周密组织，有关科研机构全力协助，港澳广大民众反响热烈，来自生物医学工程、机械电子、材料、化学、天文等多个专业领域的科研人员与高校教师踊跃报名，目前已完成候选者基本条件筛选，正在组织临床医学检查，各项工作进展顺利。我们十分期待在第四批预备航天员队伍中能够看到港澳航天员的身影。

(责编：白宇、岳弘彬)

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