生态环境部11月例行新闻发布会现场。生态环境部供图

人民网北京11月28日电 （记者余璐）今天，生态环境部举行11月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会（COP27）近日在埃及沙姆沙伊赫举行，中方全面深入参与近百项议题谈判磋商，坚定维护发展中国家共同利益，为会议取得一揽子积极成果作出了重要贡献。

据介绍，本次大会以“共同落实”为主题，对发展中国家高度关切的适应、资金及损失与损害问题上取得了阶段性进展。其中，建立损失和损害基金成为一大亮点，大会也决定启动建立全球适应目标框架，有力回应了发展中国家的迫切诉求。

“然而，在这次大会上，发达国家在向发展中国家提供资金和技术支持等问题上态度消极。发达国家之前承诺的每年1000亿美元资金支持仍未兑现，也没有就适应资金翻倍作出明确的出资安排。”刘友宾说。

中方在大会期间向《联合国气候变化框架公约》秘书处正式提交《中国落实国家自主贡献目标进展报告（2022）》，体现了中国推动绿色低碳发展、积极应对全球气候变化的决心和成果。中国代表团在大会期间成功举办“中国角”，分享了中国智慧和中国方案。

刘友宾表示，中方将一如既往维护多边主义，继续积极参与应对气候变化全球治理，在力所能及范围内与其他发展中国家持续深化应对气候变化南南合作，在公平、共同但有区别的责任和各自能力原则指导下，与国际社会一道推动《巴黎协定》全面平衡有效地落实，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，共建人与自然生命共同体。

(责编：赵竹青、吕骞)

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