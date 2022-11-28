人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

生态环境部：COP15第二阶段会议将于12月7日至19日在加拿大蒙特利尔举行

2022年11月28日19:30 | 来源：人民网
小字号

生态环境部11月例行新闻发布会现场。生态环境部供图

人民网北京11月28日电 （记者余璐）今天，生态环境部举行11月例行新闻发布会，生态环境部自然生态保护司司长崔书红表示，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（简称“COP15”）第二阶段会议将于2022年12月7日至19日在《生物多样性公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔举行。中国将继续作为COP15主席国，领导大会实质性和政治性事务。“生态文明：共建地球生命共同体”的主题和会标等大会主要元素保持不变。

崔书红介绍，2021年10月，COP15第一阶段会议在中国昆明成功举办，来自150多个缔约方国家和30多个国际机构和组织的代表共5000余人参会，中国宣布率先出资成立昆明生物多样性基金，正式设立第一批国家公园等一系列务实有力的东道国举措，会议通过《昆明宣言》，为全球生物多样性治理进程注入强大政治推动力。

“过去一年，我国生物多样性保护主流化迈出了新的步伐，多角度、多维度、全方位发挥COP15主席国推动力和协调作用，切实履行主席国责任，取得了积极进展。”崔书红谈到，一方面加大高层推动，与各国高级别代表就推动COP15第二阶段会议成功召开进行沟通协调，有效提振了全球政治势头；另一方面主持召开了近40次《生物多样性公约》主席团会议，出席在瑞士日内瓦和肯尼亚内罗毕召开的“2020后全球生物多样性框架”不限成员名额工作组会议，为“2020后全球生物多样性框架”的最终达成奠定了至关重要的基础。

“目前，COP15第二阶段会议各项准备工作基本就绪，相信在各方共同努力和通力配合下，定能将此次会议办成一届圆满成功、具有里程碑意义的缔约方大会，推动开启全球生物多样性治理的新征程。”崔书红说。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：COP15第二阶段会议将于12月7日至19日在加拿大蒙特利尔举行
　　生态环境部11月例行新闻发布会现场。生态环境部供图 人民网北京11月28日电 （记者余璐）今天，生态环境部举行11月例行新闻发布会，生态环境部自然生态保护司司长崔书红表示，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（简称“COP15”）第二阶段会议将于2022年12月7日至19日在《生物多样性公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔举行。…
生态环境部：中国为COP27取得的积极成果作出了重要贡献
　　生态环境部11月例行新闻发布会现场。生态环境部供图 人民网北京11月28日电 （记者余璐）今天，生态环境部举行11月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会（COP27）近日在埃及沙姆沙伊赫举行，中方全面深入参与近百项议题谈判磋商，坚定维护发展中国家共同利益，为会议取得一揽子积极成果作出了重要贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部