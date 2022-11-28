生态环境部11月例行新闻发布会现场。生态环境部供图

人民网北京11月28日电 （记者余璐）今天，生态环境部举行11月例行新闻发布会，生态环境部自然生态保护司司长崔书红表示，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（简称“COP15”）第二阶段会议将于2022年12月7日至19日在《生物多样性公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔举行。中国将继续作为COP15主席国，领导大会实质性和政治性事务。“生态文明：共建地球生命共同体”的主题和会标等大会主要元素保持不变。

崔书红介绍，2021年10月，COP15第一阶段会议在中国昆明成功举办，来自150多个缔约方国家和30多个国际机构和组织的代表共5000余人参会，中国宣布率先出资成立昆明生物多样性基金，正式设立第一批国家公园等一系列务实有力的东道国举措，会议通过《昆明宣言》，为全球生物多样性治理进程注入强大政治推动力。

“过去一年，我国生物多样性保护主流化迈出了新的步伐，多角度、多维度、全方位发挥COP15主席国推动力和协调作用，切实履行主席国责任，取得了积极进展。”崔书红谈到，一方面加大高层推动，与各国高级别代表就推动COP15第二阶段会议成功召开进行沟通协调，有效提振了全球政治势头；另一方面主持召开了近40次《生物多样性公约》主席团会议，出席在瑞士日内瓦和肯尼亚内罗毕召开的“2020后全球生物多样性框架”不限成员名额工作组会议，为“2020后全球生物多样性框架”的最终达成奠定了至关重要的基础。

“目前，COP15第二阶段会议各项准备工作基本就绪，相信在各方共同努力和通力配合下，定能将此次会议办成一届圆满成功、具有里程碑意义的缔约方大会，推动开启全球生物多样性治理的新征程。”崔书红说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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