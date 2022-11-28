原标题：福建省高校毕业生秋季专场活动举办492场招聘会

为强化高校毕业生就业服务，畅通高校毕业生和用人单位供需对接渠道，9月5日至11月11日，福建全省人社部门组织开展了大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动，广泛联系院校、企业和毕业生，搭建供需对接平台，优化就业服务，全力促进高校毕业生高质量充分就业。

据福建省人力资源和社会保障厅25日披露，活动期间，福建省共举办181场线上招聘会，组织发动6482家用人单位提供122158个岗位；举办线下招聘会311场次，组织发动6397用人单位提供100382个岗位，达成初步就业意向11926人；举办直播带岗56场次，吸引203万人次观看；举办政策宣讲65场次，吸引14.97万人次观看；举办就业指导574场次，吸引2.88万人次观看。

据省人社厅有关负责人介绍，线下招聘方面，福州市发挥“好年华聚福州”引才留才品牌优势，积极破解高校毕业生“就业难”和企业“招人难”问题；三明市组织举办2023届毕业生秋季招聘会暨留明专场招聘会，吸引近60家企业前来现场招聘，提供现场就业岗位1663个；龙岩市联合院校举办“大中城市联合招聘龙岩市高校毕业生秋季暨龙岩学院专场招聘会”，为高校毕业生和招聘用人单位搭建供需交流平台。

同时，福建广泛开展线上招聘、直播带岗等活动，促进用人单位和高校毕业生双向对接。厦门市通过开设“爱心直播间”、线上视频号开展就业指导、直播带“岗”等活动，提供多元化线上服务促进就业；南平市采用“市级+县市”两级联动机制，通过“主播+企业HR”“人社局长+企业总裁”等灵活多样的直播带岗模式，打通用人单位与求职者之间的信息壁垒；龙岩市依托“1+N”云招聘平台，结合“抖音”云招聘新模式，多渠道持续发布岗位信息。

活动期间，福建省各地人社部门在优化服务举措上下功夫，持续丰富内容形式。厦门市开展“人社服务专员”专项活动，紧密联系街道社区、加强回访用人单位等举措，及时提供专业化职业指导服务；漳州市通过加大招聘活动频次等十四条措施，多措并举稳就业保就业；南平市推进就业服务体系建设，打造信息、直播、服务“三位一体”就业服务体系，全力做好求职服务后半篇文章。(郑江洛)

(责编：曹淼、李源)

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