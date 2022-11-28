原标题：2022年长三角高校毕业生就业交流大会在南京举行

11月25日，2022年长三角高校毕业生就业交流大会在南京举行。省政府副省长马欣、副秘书长刘建，教育部学生服务与素质发展中心副主任方伟、省教育厅厅长葛道凯、省委教育工委副书记苏春海、省人力资源和社会保障厅副厅长张宏伟、南京工业大学党委书记芮鸿岩出席活动，并共同启动2023届高校毕业生就业行动。在活动现场，马欣参观了获“互联网+”国赛金奖部分“金种子”孵育项目和江苏省大学生就业创业年度人物展示。

沪苏浙皖三省一市立足于长三角一体化发展战略大背景，2021年发起并建立长三角地区高校毕业生就业联盟，实现就业政策沟通、信息资源融通、师资队伍联通，初步构建起省际人才合作的高校就业工作一体化协作新模式，为推动长三角一体化发展提供了强有力的人才支撑和智力支持。党的二十大报告对长三角一体化和就业工作作出全面部署。召开本次交流大会，启动2023届高校毕业生就业行动是以实际行动将党的二十大的决策部署转化为政策、细化为举措、实化为行动。大会回顾了长三角高校毕业生就业联盟成立以来取得的工作成效，交流了成功经验，展望了发展前景，分析了2023届高校毕业生就业面临的形势，对做好2023届高校毕业生就业工作进行部署，将推动三省一市在优化协作上调档升级、在抢抓机遇上顺势合力，携手应对挑战，推进高校毕业生实现高质量充分就业。

围绕长三角高校毕业生就业工作一体化发展的主题，主办方将举办专家报告、长三角就业工作交流和长三角各地人才政策推介等系列活动。11月26日，在南京工业大学、南京信息工程大学、南京审计大学、南京铁道职业技术学院将采用远程面试方式举办长三角高校毕业生就业系列招聘会，共有132家单位提供7944个岗位。

本次交流大会由江苏省教育厅、上海市教委、浙江省教育厅、安徽省教育厅主办，江苏省高校招生就业指导服务中心、上海市学生事务中心、浙江省教育发展中心、安徽省大中专毕业生就业指导中心承办，南京江北新区教育和社会保障局协办。来自三省一市56所高校及部分地区的就业工作部门负责人参加活动。

(责编：曹淼、李源)

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