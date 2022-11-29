神舟十五号计划29日发射
空间站将入驻6名航天员
11月28日上午，在酒泉卫星发射中心举行的神舟十五号载人飞行任务新闻发布会上，中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明宣布，经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间11月29日23时08分发射神舟十五号载人飞船。
此次任务是载人航天工程今年的第六次飞行任务，也是空间站建造阶段最后一次飞行任务，航天员乘组将在轨工作生活6个月。按计划，神舟十五号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱前向端口，形成三舱三船组合体，这是中国空间站目前最大的构型，总质量近百吨。
目前，空间站组合体状态和各项设备工作正常，具备交会对接与航天员乘组轮换条件。神舟十五号载人飞船和长征二号F遥十五运载火箭产品质量受控，神舟十五号航天员乘组状态良好，地面系统设施设备运行稳定，发射前各项准备工作已基本就绪。
将实现航天员乘组首次在轨轮换
据介绍，飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明和张陆组成，费俊龙担任指令长。航天员费俊龙参加过神舟六号载人飞行任务，邓清明和张陆都是首次飞行。目前，执行此次发射任务的长征二号F遥十五火箭即将开始推进剂加注。
值得一提的是，此次任务将实现航天员乘组首次在轨轮换，迎来6名中国航天员同时在轨飞行的历史时刻。
季启明介绍，神舟十五号飞行任务是中国空间站建造阶段的最后一棒，也是空间站应用与发展阶段的第一棒，具有承前启后的重要作用。
任务期间，乘组将重点开展6个方面工作。
一是开展空间站三舱状态长期驻留验证工作；二是完成15个科学实验机柜解锁、安装与测试，开展涵盖空间科学研究与应用、航天医学、航天技术等领域的40余项空间科学实验和技术试验；三是实施3—4次出舱活动，完成梦天舱扩展泵组和载荷暴露平台设备安装等工作；四是验证货物气闸舱出舱工作模式，与地面协同完成6次货物出舱任务；五是开展常态化的平台测试、维护及站务管理工作；六是开展在轨健康防护锻炼、在轨训练与演练等工作。
在轨驻留期间，神舟十五号航天员乘组将迎来天舟六号货运飞船、神舟十六号载人飞船的来访对接，计划明年5月返回东风着陆场。
神舟十四号航天员乘组计划于一周内完成在轨轮换任务后返回
今年6月5日，神舟十四号载人飞船发射入轨，目前航天员乘组已在轨工作生活176天。神舟十四号乘组在轨任务安排饱满，可以说是空间站任务实施以来的“最忙乘组”。
任务期间，乘组与地面配合完成了空间站“T”字基本构型组装建造，见证了诸多中国载人航天的历史时刻，经历了9种组合体构型、5次交会对接、2次分离撤离和2次转位任务。
在这一过程中，中国载人航天又创造了多个“首次”：首次实现两个20吨级的航天器在轨交会对接；首次实现空间站舱段转位；航天员乘组首次进入问天、梦天实验舱，开启中国人太空“三居室”时代；首次实现货运飞船2小时自主快速交会对接，创造了世界纪录；首次利用气闸舱实施航天员出舱活动，并创造了一次飞行任务3次出舱的记录；首次使用组合机械臂支持航天员出舱活动；航天员乘组首次在轨迎来货运飞船来访。此外，即将首次开展飞行乘组在轨轮换，迎来6名中国航天员同时在轨飞行的历史时刻。
季启明介绍，神舟十四号航天员乘组计划于一周内完成在轨轮换任务，返回东风着陆场。“按照计划，神舟十四号乘组返回前要把空间站设置为六人在轨模式，为新乘组入驻做好准备。乘组轮换期间，主要完成空间站组合体与物资状态以及实验项目的工作交接。同时，神舟十四号乘组还将为返回地面继续开展相关针对性准备工作。”
我国已完成载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证
2020年10月，我国完成第三批18名预备航天员选拔，包括7名航天驾驶员、7名飞行工程师、4名载荷专家。按照航天员训练大纲，第三批航天员需开展八大类、近百项、400余个科目的训练。
季启明介绍，第三批航天员经过两年多刻苦训练，目前已完成全部基础科目和大部分专业技术科目的训练内容。按照空间站应用与发展阶段后续任务规划，部分第三批航天员已开始后续飞行任务的针对性训练，不久的将来，他们将会陆续加入空间站任务的飞行乘组，逐渐成为主力军。
我国第四批预备航天员选拔已于2022年9月全面启动，计划选拔12至14名预备航天员，并首次在港澳地区选拔载荷专家。预备航天员选拔总体上分为初选、复选和定选3个阶段实施，目前正在开展初选阶段工作。
中国载人航天探索的脚步不会只停留在近地轨道，一定会飞得更稳、更远。月球是人类拓展和开发利用地外空间的理想基地和前哨站，月球探测也一直是当今世界载人航天发展的热点和焦点。
季启明介绍，按照我国政府批准的发展战略，我国已经完成了载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证。通过前一阶段的工作，突破了新一代载人飞船、新一代载人运载火箭、月面着陆器、登月服等关键技术，形成了具有中国特色载人登月任务的实施方案。“这些工作为载人月球探测工程奠定了坚实的基础，应该说我们已经具备全面开展工程实施的条件。我相信，中国人九天揽月的梦想将在不远的将来成为现实。”
《 人民日报 》（ 2022年11月29日 04 版）
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