我们的飞行本领一直保持在青春状态
——对话神舟十五号航天员
11月28日，执行神舟十五号载人飞行任务的航天员乘组费俊龙（中）、邓清明（右）、张陆在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面，并回答记者提问。
11月28日11时，执行神舟十五号载人飞行任务的3名航天员费俊龙、邓清明、张陆，在酒泉卫星发射中心问天阁集体亮相并回答了记者提问。该乘组是空间站任务以来平均年龄最大的一个乘组。
问：时隔17年再次飞天，心情怎样？对于新的任务有哪些新的期待？
费俊龙：17年前，我执行神舟六号任务，现在回想起来还心潮澎湃、历历在目。今天，能够再次为祖国出征太空，我感到非常自豪、无比激动。特别是我们即将进驻我们中国人自己的空间站，我深深地为伟大的祖国感到自豪和骄傲。
问：第一次出征太空，感受如何？
邓清明：一次次与任务擦肩而过，有过失落，也有过泪水，但我没有彷徨过，更没有放弃过。作为航天员，坚守飞天初心，永不停歇训练，是我的常态更是我的姿态。我可以用一生去默默准备，但不允许当任务来临的时候，我却没有准备好。为梦想而坚持，为事业而奋斗。当确定我为神舟十五号飞行乘组航天员时，我的内心十分平静，想的更多的是珍惜机会、扎实训练、不辱使命，做一个让组织放心、让乘组放心的人。我特别感谢这个伟大的新时代给了我们奋斗圆梦的广阔平台，能够被祖国需要就是幸福的。
问：作为第二批航天员，您为这次“飞天”准备了整整12年，这期间是如何训练的？
张陆：12年的备战，其实概括起来就是12年夙兴夜寐，12年沐雨经霜。12年里，有一个信念始终在我心头萦绕，那就是飞天，为了个人的梦想飞天，为了民族的梦想飞天。
问：您如何评价你们乘组？
费俊龙：目前我们乘组是执行任务乘组当中平均年龄最大的，我57岁，邓清明56岁，张陆46岁。年龄虽然最大，但我们的飞行本领一直保持在青春状态。我们不忘初心、牢记使命，经过扎实、艰苦的地面训练，我们的心理更加稳定，配合也更加默契。相信在广大科技人员的密切配合下，我们一定能够行稳致远，圆满完成神舟十五号载人飞行任务。
问：作为中国选拔的首批航天员，第一次执行任务就要在太空工作长达半年，这对您会不会有很大的压力，为此您做了哪些准备？
邓清明：从走进航天员大队的那一刻起，我就对神秘的太空充满了向往，战友也经常向我谈起他们精彩的太空生活。明天，我就将飞向太空了。6个月的太空飞行，我们有大量的工作，也有十分重要的身体锻炼。工作和训练之余，我会领略太空的精彩。进场之前，我和家人有一个约定——当他们的眼睛，带他们看一看美丽的宇宙、地球。
问：您对即将开始的太空生活有什么向往？马上要见到神舟十四号航天员乘组，有什么礼物带给他们吗？
张陆：星空浩瀚无比令人神往，探索永无止境令人期待。我非常期待体验失重带来的美妙感觉，非常期待用自己的双手早日建成我们自己的太空家园，也非常期待将我眼中的太空美景呈现给所有的朋友和家人。神舟十四号的3位战友在太空生活已经有半年的时间，我们也无时无刻不在牵挂着他们。我们见面之后会有什么礼物，暂时先保密吧，等我们见面的一刻，一定会有更大的惊喜，同时，我也希望能和全国人民共同分享我们太空相聚的幸福和喜悦。
问：作为空间站建造期间载人飞行任务的最后一棒，你们的任务有何特点？
费俊龙：神舟十五号任务，既是中国空间站建造期的最后一棒，也是即将进入下一个新阶段的开局一棒。在为期半年多的飞行中，我们要进行更多的在轨试验，相关设备的操作、维护、维修，尤其是出舱任务将更加繁重，路径将更加复杂。因此，我们在地面进行了大量的针对性训练，通过训练，我们也有足够的信心，完成好这一次承前启后的关键一棒。我们也坚信，在浩瀚的太空必将留下更多、更远的中国人探索利用太空的光辉足迹。请祖国和人民放心，我们一定圆满完成神舟十五号载人飞行任务，我们准备好了！
《 人民日报 》（ 2022年11月29日 04 版）
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