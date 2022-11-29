原标题：医渡科技发布2023财年中期业绩：创新技术深入医疗智能生态，三大业务协同发展

11月25日，中国医疗智能行业头部企业医渡科技（股票代码2158. HK）公布截至2022年9月30日止六个月（“2023财年上半年”或“报告期内”）的业绩。公司2023财年上半年总收入为人民币4.74亿元，同比下降5.5%。面对外部压力，公司致力于以战略聚焦提升盈利能力，报告期内，经调整后的净亏损收窄至人民币2.25亿元，同比下降30.3%。

医渡科技董事长兼创始人、执行董事、首席执行官宫盈盈（如璟）表示：“面临外部压力，公司主动采取积极而有效的措施提升运营效益，令期内亏损及经调整后的净亏损大幅收窄。虽然很艰难，但医渡科技将继续坚守“绿色医疗”的初心，持续提升核心技术能力，助力医疗产业的智能化转型和效率提升，致力于使价值导向的精准医疗惠及每一个人。”

深耕三大场景，战略聚焦助力商业化

面对外部环境的不确定性，医渡科技以战略聚焦提升盈利能力，聚焦业务、客户、疾病及组织四大范畴。

业务方面，医渡科技持续聚焦科研、诊疗以及公共卫生三大场景，推动三大场景下的多场景应用，实现场景驱动下的智能化优化，并以创新为驱动不断升级专业化产品矩阵及提供高品质的专业服务，满足核心客户的多元化需求。

客户方面，医渡科技专注服务高收入留存率的核心医院和核心药企，在大数据平台和解决方案板块，公司升级推出全病种数据库平台实现全院自助式创建专病库。此外，生命科学解决方案板块，前十大客户的收入留存率达到119%。

疾病方面，公司期内聚焦实体肿瘤、血液、眼科、免疫等重点疾病领域。组织方面，基于“医疗智能大脑”YiduCore及核心能力的复用，医渡科技持续提升三大业务板块间的协同，不断增加客户认知的同时，持续提升业务渗透率和内部经营效率，2023财年上半年经营开支总额占收入的百分比同比下降32.1个百分点。

持续技术创新，驱动医疗智能生态发展

作为医疗智能行业头部企业，医渡科技不断提升自主研发和创新能力，着力解决医疗行业智能化转型的痛点。

多年来，医渡科技自主研发了YiduCore，其由算法及知识洞见构成，在获得相应授权后，算法、知识洞见会随着应用场景的拓展而持续积累和快速迭代。2023财年上半年，医渡科技持续投入资源，与知名医院和专家合作，使公司在各个疾病领域持续建立和丰富疾病标签体系。截至2022年9月30日，YiduCore医学知识图谱已覆盖超过80000个医学实体，其中疾病知识图谱覆盖的疾病数量已超过10000种，较六个月前增加1000多种。

凭借 YiduCore强大的数据处理和AI算法能力，以及其积累的医疗知识、洞见和疾病模型，医渡科技已与包括知名医院、监管机构及研究院校在内的合作伙伴累计承担了19项科研课题，其中8项为中国科学技术部等国家部委的国家级课题。

隐私保护方面，公司参与编写了由中国信通院云计算与大数据研究所发布的《隐私计算应用研究报告（2022年）》。除此之外，凭借突出的远程运维技术能力，医渡科技获得了由互联网医疗健康产业联盟和中国信通院颁发的《远程运维安全能力检验证书》。

三大业务板块协同发展，彰显商业韧性

从披露的数据来看，外部环境虽影响了大数据平台和解决方案板块收入有所下滑，但三大业务板块协同发展，收入占比相对均衡。

大数据平台和解决方案板块期内收入达人民币1.24亿元，同比下降21.5%。截至2022年9月30日，医渡科技向84家中国头部研究型医院以及29个监管机构和政策制定者提供了解决方案，并已覆盖超过1000家医院。

公司持续深化对疾病的洞见，在血液系统疾病领域，与全国仅有的三家国家血液系统疾病临床医学研究中心医院中的两家合作共建血液系统疾病研究网络，开展高效临床试验及多机构真实世界研究。同时，协助客户建立了白血病、出凝血疾病、再生障碍性贫血等多个重大血液系统疾病专病库和大型临床研究队列。在皮肤疾病领域，凭借在血液疾病领域的成功先例，公司在该领域取得突破，成功中标中国医学科学院皮肤病研究所专病库项目，为其搭建专病科研平台。报告期内，公司牵头联合体中标北京传染病智慧化多点监测触发预警平台项目。借助AI赋能的分析工具及前沿仿真模型，公司将公共卫生解决方案扩展至区域人口健康管理，中标北京市朝阳区居民电子健康档案建设项目。

过去数年，生命科学解决方案板块保持强劲增长，报告期内，生命科学解决方案板块的收入增长率下降，期内实现收入为人民币1.47亿元。面对外部挑战，医渡科技通过提升客户体验、专注渠道创新及提升运营效率等方式积极应对。凭借在疾病领域的积累，截至2022年9月30日，公司已进行232项临床研究，包括药企发起的临床试验及研究者发起的试验，以及已进行185项前瞻性及回顾性真实世界研究，智能临床试验机构管理组织服务已覆盖163个临床试验机构，较去年增加逾一倍。值得关注的是，报告期内，公司为某排名前20的跨国药企客户进行了大型回顾性真实世界研究，该研究涉及一种针对ICU病人复杂的腹腔感染新药的疗效、安全性和治疗方式的评估，以协助其获得国家药品监督管理局药品审评中心的审批。

不断增长的案例使该板块得以发展维护高质量的客户群，截至2022年9月30日，活跃客户数量143家。在排名前20的客户中，有7家跨国药企及16家上市公司。

健康管理平台和解决方案板块的收入为人民币2.04亿元，同比增长7.0%。利用在YiduCore上累积的医学洞见和AI赋能，医渡科技协助客户设计及开发创新的保险产品、实现更快和更精准的承保，并协助加快理赔流程。报告期内，公司持续增加“惠民保”业务的市场渗透率，已服务3省10市。医渡科技同时助力中国四个直辖市中的三个推出“惠民保”产品，包括北京市、天津市及重庆市。在医渡科技的健康管理平台上完成至少一笔交易的付费用户达到1500万人。

公司先进的智能技术也大幅提升“惠民保”的运营效率。作为“江苏惠民保”的主运营平台，公司承保超过三百万份“江苏惠民保”保单，约76%的理赔金额是通过智能快赔服务完成。与传统方式相比，公司智能快赔使理赔的处理效率提高了三倍，减轻了受保人的财务负担，从而进一步鼓励参保。

弗若斯特沙利文报告显示，医渡科技在中国医疗智能市场、医疗机构及监管机构医疗智能市场、新兴医疗智能市场收入排名均为第一。作为中国医疗智能行业头部企业，未来，医渡科技将继续坚持“一横一纵”战略，扩大基建网络、加深对疾病研究，聚焦业务、疾病、客户、组织，助力医疗智能生态打造，为医疗行业智能化转型及高质量发展贡献医渡智慧。

(责编：董童、李源)

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