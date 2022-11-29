中国空间站“T”字基本构型如期组装完成
新华社酒泉11月28日电（记者李国利、黄一宸）从2021年4月天和核心舱发射到神舟十五号任务，19个月内，我国如期完成空间站“T”字基本构型组装建造。
11月28日，神舟十五号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心举行。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明表示，从2021年4月天和核心舱发射到这次神舟十五号任务，19个月内，中国载人航天密集实施11次发射、2次飞船返回、7次航天员出舱，4个飞行乘组12名航天员接续在轨驻留，空间站“T”字基本构型组装建造如期完成，整个过程环环相扣、一气呵成、堪称完美，展现了中国载人航天30年发展的厚重积淀与强大实力，跑出了新时代中国航天发展的加速度。
季启明说，中国空间站“T”字基本构型在不到两年的时间里组装完成，主要有5个方面原因。
一是党中央的集中统一领导。党的十八大以来，习近平总书记对空间站建造高度重视、亲切关怀，在天和核心舱发射成功后第一时间发来贺电，与神舟十二号航天员乘组亲切天地通话，在空间站建造的关键阶段，提出“精心准备、精心组织、精心实施，确保发射任务圆满成功”的指示要求，为工程全线奋勇拼搏、夺取成功提供了根本遵循和强大动力。
二是新型举国体制的制度优势。全国数千家单位、几十万科研人员大力协同、集智攻关，凝聚了保成功、促发展的强大合力。
三是工程发展始终坚持自立自强、自主创新，突破掌握了一大批具有自主知识产权的核心关键技术，部组件和核心元器件国产化率达到100%，走出了一条具有中国特色的载人航天发展道路。
四是科学高效的工程专项管理。始终坚持系统工程理论指导，强化顶层设计与总体先行，坚持技术、进度与资源的有机统一，坚持质量第一、安全至上，确保空间站建造任务高效推进、连战连捷。
五是精神传承和优良作风。工程全线坚持弘扬“两弹一星”和载人航天精神，不怕吃苦、迎难而上、顽强攻关、无私奉献，特别是近3年，克服新冠疫情带来的重重困难，确保了空间站建造任务顺利实施、如期完成。
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