新华社酒泉11月28日电（记者李国利、温竞华）中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明在28日的神舟十五号载人飞行任务新闻发布会上表示，我们已经具备开展载人月球探测工程实施的条件，中国人九天揽月的梦想将在不远的将来成为现实。

月球是人类拓展和开发利用地外空间的理想基地和前哨站，月球探测也一直是当今世界载人航天发展的热点和焦点。

季启明表示，中国载人航天探索的脚步不会只停留在近地轨道，一定会飞得更稳、更远。按照我国政府批准的发展战略，我们已经完成了载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证。通过前一阶段的工作，突破了新一代载人飞船、新一代载人运载火箭、月面着陆器、登月服等关键技术，形成了具有中国特色的载人登月任务实施方案。这些工作为载人月球探测工程奠定了坚实的基础，我们已经具备开展工程实施的条件。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经