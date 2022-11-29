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湖南：实施十二项重点任务推进乡村建设

2022年11月29日08:32 | 来源：新华社
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　　新华社长沙11月28日电（记者史卫燕）湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅近日印发《湖南省乡村建设行动实施方案》，提出包括加强乡村规划建设管理、实施农村防汛抗旱和供水保障工程、实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程、实施数字乡村建设发展工程等在内的十二项重点任务。

　　记者发现，方案提出的一系列任务层次丰富、目标明确。如在加强乡村规划建设管理方面，提出坚持“城乡统筹、乡村一体”推进乡村规划编制，2023年年底前全面完成村庄规划编制。加强乡村历史文化保护传承，科学保护大树古树，编制历史文化名村（传统村落）保护规划。在实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程方面，围绕蔬菜、水果等农业优势特色产业，建设预冷库、节能型机械冷库、节能型气调贮藏库、通风贮藏库等农产品冷藏保鲜设施。到2025年，全省新增冷藏保鲜能力100万吨以上。

　　在实施数字乡村建设发展工程方面，推动数字乡村试点扩面，到2025年，建制村千兆光纤通达率和5G网络覆盖率均达到80%以上。在实施农村防汛抗旱和供水保障工程方面，方案明确提出到2025年，全省农村自来水普及率达到88%。优先支持以灌区“中梗阻”畅通和骨干山塘清淤加固为重点的小水源建设。

　　据介绍，方案创新乡村建设推进机制，对项目流程进行优化，以充分调动基层积极性。方案规定，对于采取以工代赈方式实施的农业农村基础设施项目，按照招标投标法和村庄建设项目施行简易审批的有关要求，可以不进行招标，对于农民投资投劳项目，采取直接补助、以奖代补等方式推进建设等。

(责编：王震、陈键)
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