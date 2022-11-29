新华社成都11月28日电（记者任硌、叶含勇、胡旭、卢宥伊）冬日的夕阳下，一条按“四好农村路”标准建设运营的通村公路，把四川省凉山州会东县建设村3000亩蓝莓基地连接起来。一顶顶白色塑料大棚里，蓝莓已进入盛花期，不久将是采摘销售的旺季。

建设村党支部书记朱培明指向远方，那是一片栽满石榴树的淡黄色的山野，以前石榴采摘后需要人背马驮，碰撞损耗很大。旅游公路修进村里后，现在石榴已经有4000亩，蓝莓种植从一个村扩展到4个村，连片种植规模超过了5000亩。

从建设村开车途经353国道前往沿江高速（宜宾－攀枝花）不到3公里。四川省交通运输厅二级巡视员但伦告诉记者，这条沿着金沙江布设的高速公路，是国内单体投资规模最大的高速公路，80%以上的线路位于凉山彝族自治州，开通后将结束沿线雷波、金阳、布拖、宁南、会东、会理等县市不通高速的历史，对包括大小凉山在内的乌蒙山区接续推进乡村振兴意义重大。

“一条好路可以让运输和物流明显提速。”会东县交通运输局副局长陈昌治特意带记者去建设中的沿江高速会东至会理段跑了一趟，“会东光照充足，年均气温16℃，适合发展旅游，但过去交通不便，像‘乌白’那么好的旅游资源也浪费了”。

“乌白”是三峡集团在金沙江下游投资建设的乌东德和白鹤滩水电站。加上已投运的溪洛渡和向家坝水电站，党的十八大以来，三峡集团已经在金沙江下游建成了一条清洁能源走廊，同时也形成了一条768公里的深水库区航道。“金沙江下游超级工程的成功建设，为流域内经济社会发展提供了难得的历史机遇，将开启金沙江流域绿色发展的崭新篇章。”中国三峡集团董事长、党组书记雷鸣山说。

四川交通设计院公司水运设计二分院院长徐昶告诉记者，金沙江下游航道已纳入“四纵四横两网”国家高等级航道，长江“黄金水道”正在向上游延伸。

从溪洛渡库区车渡码头坐船溯流而上，高峡出平湖，绿水映青山。搞建筑的易晓旭瞅准商机，2017年创办了雷波县节源运输公司，跑起了水上客货运输。“你看，现在江边的山是绿的，那是农民种的庄稼、栽的脐橙。金沙江下游是干热河谷，过去山是光秃秃的，库区蓄水后天气‘三晴两雨’，发展观光农业有希望了。”

水陆并进，由四川交通运输部门推进构建的立体交通运输体系，正在拓展沿江干部群众致富奔小康的想象空间。

山上养牛，牛粪还田，芦笋残次品和下脚料喂牛，在凉山州雷波县汶水镇汶水村，整合中央定点帮扶、东西部协作力量和资源的乡村振兴产业项目——高山有机芦笋田园综合体一派欣欣向荣。下派驻村第一书记苏世承告诉记者，初步估算，这个兼顾生态、经济、社会效益的绿色发展项目建成投产后，可使当地农民每年每户平均增收2000元以上。

记者从三峡集团了解到，在开发金沙江下游水电资源的过程中，该企业积极践行建好一座电站、带动一方经济、改善一片环境、造福一批移民的“四个一”水电开发理念，在产业、教育、医疗、基建等方面持续开展移民后续帮扶，涉及金沙江库区川滇两省30余个县（市、区）34万多移民。

地处金沙江干热河谷地带的四川省攀枝花市，光热资源丰富，但水资源立体分布不均，“水在脚下流，人在山上愁”是当地水利基础设施薄弱的无奈写照。为破解水资源短缺这一制约地方发展的关键瓶颈，攀枝花市会同三峡集团，利用已建乌东德水电站的水库，提出了“水资源配置+抽水蓄能+新能源开发”三结合工程。

该工程以攀枝花市仁和抽水蓄能电站上库为水源，建设任务为灌溉、供水，现阶段设计灌溉面积71.8万亩，项目实施后将新增灌溉面积55.9万亩，恢复和改善灌溉面积15.9万亩，破解该区域工程性、季节性缺水难题，进一步夯实当地粮食安全基础，为干热河谷地带推进绿色发展探新路。

(责编：王震、陈键)

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