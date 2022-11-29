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长江流域已建立13处自然保护区保护“微笑天使”

2022年11月29日08:34 | 来源：新华社
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　　新华社北京11月28日电（记者高敬）生态环境部自然生态保护司司长崔书红28日介绍，长江流域已建立保护长江江豚相关的自然保护区13处，覆盖了40%长江江豚的分布水域，保护近80%的种群。

　　在生态环境部当天举行的新闻发布会上，崔书红介绍，物种濒危、灭绝是当前全球面临的突出的普遍性问题，越发凸显了全球采取共同行动、扭转生物多样性丧失被动局面的重要性和紧迫性。

　　他表示，自2020年1月1日起，长江流域332个自然保护区和水产种质资源保护区全面禁捕。自2021年1月1日起，长江流域重点水域实行十年禁捕。2020年12月，我国第一部流域法律长江保护法颁布，为长江生物多样性保护提供了重要法治保障。

　　调查显示，2017年赤水河率先试点全面禁捕后，赤水河鱼类资源量增加了近1倍。2020年和2021年，鄱阳湖刀鲚的资源量增加，多年未见的鳤鱼在长江中游再次出现。在南京、武汉等长江干流江段，“微笑天使”长江江豚出现频率显著增加，部分水域单个聚集群体达到60多头。

　　崔书红说，下一步要落实长江保护法，落实好长江“十年禁渔”，深入推进水生态系统保护修复，持续推进长江流域珍稀、濒危物种保护。

(责编：王震、陈键)
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