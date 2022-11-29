新华社北京11月28日电（记者叶昊鸣、史卫燕）记者28日从交通运输部获悉，湖南省首条智慧高速——湖南平江（湘赣界）至益阳高速公路全线通车运营。

湖南省平益高速公路建设开发公司负责人邹国庆介绍，平益高速公路是湘赣边省际新通道，起于湘赣交界处平江县石牛寨镇（对接江西修平高速），途经平江县、汨罗市、湘阴县、赫山区，止于益阳市赫山区笔架山（对接长常北线高速长益段），主线全长176.66公里，自东向西与武深高速、京港澳高速、许广高速相交，全线按照双向四车道高速公路标准建设，核准速度120公里/小时，总投资约264.39亿元。通车后对完善国家高速公路网，加快湘赣边区域合作示范区建设，推动湘鄂赣边革命老区融入长江经济带发展具有重要意义。

据了解，平益高速大量运用大数据、物联网、人工智能、车路协同等前沿技术，通过智慧综合运营管理平台、主动交通管控系统、智慧服务区等智慧应用，能够实现缓解交通拥堵、对重点车辆跟踪监测、事故风险精准预测等功能，进一步保障交通安全和通行效率。

(责编：王震、陈键)

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