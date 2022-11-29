杨阳腾

日前，深圳市中小企业服务局、深圳市地方金融监督管理局、中国人民银行深圳市中心支行、中国银行保险监督管理委员会深圳监管局联合印发《深圳市2022年“首贷户”贷款贴息项目实施细则》，推出首贷企业贴息政策，对从深圳辖内商业银行获得首笔贷款的企业，给予年化2%的贴息补助，每家企业贴息金额最高20万元。

首贷贴息是国家财政通过利息补贴的方式，鼓励银行等金融机构加大对小微企业首次贷款的支持而采取的一项经济政策。目前北京、黑龙江牡丹江等多地已出台了相关细则。

深圳市中小企业服务局副局长吕哲介绍，2022年5月31日前在中国人民银行征信系统从未有过贷款业务(含票据贴现)记录的企业，且在2022年6月至12月期间从深圳辖内商业银行首次获得贷款的，给予贴息补助。“在金融机构向小微企业提供一揽子金融支持服务的过程中，一直有一个难点，那就是首贷户在中国人民银行征信系统从未有过贷款业务记录。因此，首贷户在银行授信调查过程中要花费更多的时间、精力、成本向银行证明自己的经营和信用情况。首贷贴息政策打通了小微企业融资难的‘最先一公里’。”吕哲说。

如何解决首贷企业信用信息较少、金融素质相对薄弱的问题？通过整合资源与优势产品，主动探索首贷户需求的新模式不失为一个好方法。以华夏银行深圳分行研发的“首贷易”产品为例，该行对现有产品进行优化组合，推出了专门针对首贷户的金融产品“首贷易”。“我们系统建立专项信贷额度、专项利率优惠、专项产品服务、专项审批通道、线上抵押等模式加大首贷服务力度。”华夏银行深圳分行副行长夏枫说。

而农行深圳市分行则借助大数据打造涵盖线上、线下多种模式的首贷企业融资服务体系，包括功能类、供应链以及科创类贷款产品，满足首贷企业多样化融资需求。

中国人民银行深圳市中心支行还联合宝安、龙华、福田、盐田等区政府，在各区企业登记注册窗口设立广东省首批首贷服务中心，通过专区专人指导，有效解决无贷款记录的企业金融知识不足、银企信息不对称、申请流程复杂等问题，提高首贷成功率。

同时，为创新支持稳经济保主体，今年6月份以来，深圳市地方金融监管局、中国人民银行深圳市中心支行等部门在街道社区、银行网点设立“金融驿站”83家，强化企业获贷能力跟踪培育，助力企业最终获得首贷。截至今年10月底，深圳普惠小微贷款余额1.45万亿元，同比增长24.7%，余额在全国各主要城市中排名第一位。

“今年以来，深圳相继出台‘促消费30条’‘稳增长30条’等一揽子稳经济政策措施，多措并举减轻市场主体负担，加大金融支持实体经济力度，高效统筹疫情防控和经济社会发展。”哈尔滨工业大学(深圳)党委书记、经济管理学院教授吴德林表示，深圳出台首贷户贴息实施细则，通过“银行减免+政府贴息”进一步发挥财政金融联动作用，降低首贷企业实际融资成本，提升对首贷户的服务效能，有效促进了商业银行对首贷企业敢贷、愿贷，对深圳经济稳定增长、培育壮大市场主体、确保经济运行在合理区间发挥了重要推动作用。（经济日报）

(责编：王震、陈键)

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