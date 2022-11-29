金观平

近日，多家上市公司或上市公司高管被证监会立案调查，立案原因包括涉嫌信息披露违法违规、操纵证券市场、内幕交易等，折射出部分上市公司治理失效、管理失灵、运作失序。

相比于营业收入、盈利水平等可量化的指标，公司治理能力看不见、摸不着，但对于上市公司高质量发展却起着至关重要的作用。好的公司治理能够保证公司战略连续性，降低经营风险，提升企业价值；坏的公司治理则从内部破坏了企业“细胞”，侵蚀了企业“肌理”，严重影响企业的有序高效运转。可以说，没有高水平的治理能力，上市公司长远健康发展就无从谈起。

提升上市公司治理水平，离不开外部监管。近年来，证监会启动上市公司治理专项行动，推动上市公司整体治理水平持续提高。总体看，经过多年实践，上市公司普遍建立起了较为完善的治理架构和组织制度，为国内各类企业提供了良好示范。

不过，仅靠外力鞭策，作用始终有限，上市公司要真正提升治理水平，归根到底还需靠内生动力。只有形成自我规范、自我提高、自我完善的行动自觉，才能立得稳、行得远。

“关键少数”要以身作则。作为经营管理的实际掌舵人，董监高等“关键少数”在企业发展中具有举足轻重的作用。部分上市公司出现违规担保、财务造假等问题，往往是由于“关键少数”法定职责落实不到位、决策管理不科学。因此，上市公司应明确“关键少数”行为底线，督促董监高守规矩、知敬畏，积极引领上市公司合规发展、稳健经营。

上市公司独立性原则要坚持。尽管《上市公司治理准则》等规定的“三分开、两独立”已为市场所熟知，但实践中，控股股东一股独大导致上市公司“不独立”的现象依然存在，个别上市公司甚至成为控股股东的“提款机”。要避免此类情况发生，上市公司还需不断优化股权结构，确保真正成为公众公司，保持独立性。

投资者也应主动参与公司治理。投资者与上市公司是命运共同体，应密切关注公司治理情况，多渠道参与公司治理。对于治理混乱的上市公司，既要果断“用脚投票”，也要运用法律手段，倒逼企业完善治理、规范运作。

作为国民经济“领头羊”，上市公司治理水平如何，不仅关系企业的前途命运，更反映我国经济领域治理能力的现代化水平，是新时代赋予上市公司的新使命。上市公司应主动担当作为、勇于攻坚克难，为国家治理体系和治理能力现代化贡献力量。（经济日报）

(责编：王震、陈键)

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