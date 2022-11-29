郭 言

发达经济体央行的激进加息给世界经济带来的负面效应不断显现，相对脆弱的发展中经济体正在承受巨大冲击，甚至可能面临上世纪末的债务危机局面。在全球经济高度相互依赖的大环境下，人类是命运与共的共同体这一点越发显现。发达经济体应当减少自身货币政策负面外溢效应，同发展中国家协作解决发展问题。

今年以来，随着美联储持续激进加息，一些主要发达国家的央行也陆续跟进加息。

快速加息的负面溢出效应，一些脆弱发展中经济体首当其冲。国际货币基金组织（IMF）在最新《全球金融稳定报告》中指出，美联储等发达经济体央行加快货币政策收缩步伐，推升本币币值，引发许多宏观经济基本面较弱的新兴和前沿市场经济体的资本外流潮。数据显示，截至10月初，2022年新兴市场债券基金的资金外流已达700亿美元。由于美元强势，没有充足外汇储备的经济体的购买力将下降，加速其国内需要进口的能源和食品价格上涨，诱发社会经济危机。此外，强势美元也使得发展中经济体普遍背负的以美元计价的还款负担飙升，面临多重风险。联合国开发计划署10月发出警告称，严重的债务危机正在世界最贫困地区蔓延。这背后的部分原因是富裕国家的国内政策，比如高利率和强势美元，导致发展中经济体在资本市场融资成本升高以及投资者纷纷逃离。

全球经济高度相互依赖，全球紧缩环境对脆弱经济体造成的负面影响，终将反过来影响发达经济体。特别是当前全球经济面临多方面巨大挑战，亟需各国尤其是发达经济体，采取负责任的经济金融政策，加强货币政策等宏观经济政策协调与配合，为维护国际金融稳定、推动世界经济复苏发挥建设性作用。IMF决策机构国际货币与金融委员会10月会议声明也强调，各国央行开展清晰的政策沟通，将有助于避免加剧市场波动、减少负面跨国溢出效应和维护政策信誉。

联合国贸发会议秘书长丽贝卡·格林斯潘曾呼吁改变伤害发展中国家弱势群体的货币政策，采取诸如对企业征收暴利税、更好地监管商品投机以及努力解决供应链瓶颈等方式对抗通胀。英国格拉斯哥大学全球治理专家帕特里克·谢伊呼吁富裕国家避免引发全球债务危机，建议美国和欧盟国家放缓加息步伐，通过采取降低自身贸易壁垒、避免人为抬高物价等方式降低通胀。这些声音应当引起西方“富人俱乐部”尤其是美方足够的重视。

(责编：王震、陈键)

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