曲俊澎

希腊国际问题专家佩拉·卡帕西奥塔基日前接受经济日报记者采访时表示，“一带一路”倡议提出近十年，为世界各国带来了切实的发展机遇。中共二十大报告明确指出，要推动共建“一带一路”高质量发展，表明了中国将与国际社会一道，继续推进“一带一路”高质量合作的意愿和承诺，建设一个开放共享的世界，为世界各国共同发展作出新的贡献。中共二十大胜利召开将使这项造福各国人民的“世纪工程”提质升级，为后疫情时代应对人类共同挑战注入新动力。

佩拉称，近期“一带一路”合作取得了里程碑式成果。2022年前三季度，中欧班列累计开行1.2万列，西部陆海新通道海铁联运班列累计开行超2万列。“一带一路”倡议对欧盟经济的贡献也得到了各方肯定，正如欧盟高级外交和安全政策代表博雷利日前所说，中国商品为控制通货膨胀发挥的作用比全球所有央行加起来更多、更大。

“一带一路”建设为医疗保健、绿色发展、数字产业、科技创新等提供合作机遇。中国将在抗击新冠肺炎疫情国际合作、支持发展中国家绿色低碳发展、推进丝路电商合作、营造开放公平非歧视的科技进步环境等方面发挥重要作用。中国用实际行动表明将同国际社会一道，继续推进高质量共建“一带一路”，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，将“一带一路”打造成造福世界的“发展带”、惠及各国人民的幸福路。

佩拉表示，新时期“一带一路”合作的重要特征是与沿线国家和地区的数字经济合作持续深化，“数字丝绸之路”将在高质量共建“一带一路”中发挥引领作用，为相关国家和地区提供新的商机，注入新动力。2017年至2021年，中国数字经济规模从27万亿元增长至超45万亿元，稳居世界第二，年复合增长率达到13.6%；数字经济占GDP比重已从33%提升至39.8%。近年来中国数字技术创新能力快速提升，人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术已跻身全球第一梯队，促进中国与“一带一路”相关国家在这些前沿领域合作，将推动大数据、云计算、智慧城市等领域建设蓬勃发展。截至目前，中国已与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与23个国家建立“丝路电商”双边合作机制。

中国继续加大对外开放的决心坚定不移。例如，中国的外资准入负面清单逐步减少，不断放宽外资准入限制，外商投资法及实施条例施行，对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，加强外商投资促进工作，保护外商投资合法权益，优化外商投资环境等。除此之外，中国共产党继续实施壮大中等收入群体的激励政策，目标是使该群体规模于2035年达到8亿，为着眼于中国市场的全球制造商和出口商带来巨大的发展机遇和庞大市场，将持续吸引更多的大型跨国企业投资中国，以获得中国市场的主动权。

佩拉称赞中国共产党成功带领中国人民完成了第一个百年奋斗目标，消除了绝对贫困。今天的中国不仅是全球减贫的模范和先驱，也是全球减贫合作的倡导者和参与者，而中国为全球减贫作出重要贡献的有效方式之一就是通过“一带一路”倡议带动贫困地区发展。世界银行预计到2030年共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。此外，习近平主席站在全人类福祉的高度，提出了“全球发展倡议”，以构建全球发展共同体为目标，秉持发展优先、以人民为中心等理念，推动加快落实联合国2030年可持续发展议程。在人类面临独特挑战的今天，这一倡议的提出比以往更加重要。

佩拉表示，在国际形势持续发生深刻变化和人类面临诸多共同挑战的情况下，国际社会必须寻求更强的政治互信、更多的合作机制和更好的互联互通。作为全球第二大经济体和第一制造业大国，中国坚定推动“一带一路”高质量发展和扩大对外开放，为全球发展带来信心和力量，为构建人类命运共同体和完善全球治理提供中国理念、中国智慧和中国方案。

(责编：王震、陈键)

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