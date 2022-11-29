全力确保菜篮子产销顺畅
越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保农产品供应链安全。要全力保障交通网络畅通、物资运输畅通、末端配送畅通；要以畅通“菜篮子”产品运输通道为契机，进一步压实“菜篮子”市长负责制；要保障主干道，畅通微循环，加强终端配送保障。
近日，部分地区出现农户蔬菜滞销现象，对农户生产生活带来较大影响，也不利于“菜篮子”保供，引发社会关注。
民以食为天，老百姓一天也离不开“菜篮子”。“菜篮子”产品包括菜果肉蛋奶鱼等鲜活农产品。其生产供应是高效统筹疫情防控和经济社会发展的前提条件，是抗击疫情的物质基础，是保障民生的重要方面，也关系农民收入和物价稳定。不同于粮食，“菜篮子”产品易腐烂、难保存，对交通物流的依赖更大、要求更高，其本身市场化程度高、价格运行空间大，产销衔接的难度自然大。
从生产环节来看，当前我国“菜篮子”产品生产形势较好，供应总量充足，可以满足城乡居民消费需求。农业农村部数据显示，蔬菜产量稳中有增，价格季节性下跌。全国主要蔬菜品种长势正常，面积和产量均有所增加。生猪产能处于合理水平，猪肉价格企稳回落。牛羊禽肉禽蛋生产形势较好，价格基本稳定。水产品产量增加，价格同比持平。商务部信息显示，受市场供给增加等因素影响，“菜篮子”产品价格总体有所回落。
但是，地里有不代表家里有，产得出还要销得畅。产销衔接的关键是要以较低的流通成本、较快的运输速度把农产品送达消费者。近年来，区域性、季节性农产品滞销时有发生，在一些地方和一些时段农民“卖菜难”和市民“买菜贵”现象并存。分析起来，有的滞销是因为种植结构不尽合理，有的是因为产销信息不对称，还有的是因为遭遇交通梗阻。
近期，部分地区蔬菜滞销现象，就与货车运行受阻有较大关系。而之所以出现货车运行受阻，主要在于部分地区落实中央决策不到位，仍然存在“层层加码”、过度管控等问题，“一刀切”限制货车通行等不合理举措。针对此，交通运输部已明确“五个严禁”：严禁擅自关停关闭交通物流基础设施和限制运输服务；严禁“一刀切”限制封闭区域末端物流配送；严禁实施“静默”或封控管理的城市一律限制货车进出；严禁以等待核酸检测结果为由限制货车通行；严禁以车籍地、户籍地为依据限制货车通行。
蔬菜是“菜篮子”产品的典型代表。我国蔬菜产销日益呈现大生产、大市场、大流通的专业化格局，集中生产、跨省运输、全国交易成为常态。其产销也易受各类自然灾害、意外交通中断等情况影响。疫情之下，蔬菜产销衔接的难度更大，但越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保农产品供应链安全。不得随意以防疫为借口拦截阻断农产品运输，不能让交通梗阻成为农产品流通的拦路虎，必须全力保障交通网络畅通、物资运输畅通、末端配送畅通。
我国实行“菜篮子”市长负责制，包括了产品生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、调控保障能力等方面。当前，要以畅通“菜篮子”产品运输通道为契机，进一步压实“菜篮子”市长负责制。对大中城市来说，要抓好设施蔬菜生产，提高周边蔬菜生产供应能力。对缺口较大的品种，加强与外埠生产基地合作。组织行业协会、电商平台做好重点地区、重点品种产销对接。做好耐储蔬菜、水果及冷冻肉品储备，适时加大投放力度。
要保障主干道，也要畅通微循环。城市要发挥各类流通主体作用，设立“菜篮子”产品中转调运站、接驳区或分拨场，加强终端配送保障，打通蔬菜运销“最后一公里”、配送“最后一百米”。例如，有的城市虽疫情形势严峻但依然加强民生保障类商超运行保障，提出与民生保障相关的商场超市涉疫处置做到快封快解，原则上关闭一天后即重新开放。
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