黄 鑫

党的二十大报告对推动制造业高端化、智能化、绿色化发展作出重大战略部署。近日召开的2022世界智能制造大会强调要将智能制造作为制造业转型升级的主攻方向。下一步，要立足中国制造业实际情况，夯实基础、完善标准、培育生态、强化应用，加快打造智能制造“升级版”。

智能制造是加快建设现代化产业体系的重要手段。当前，制造业生产模式已发生了深刻变革，智能制造是激发制造模式、生产组织方式及产业形态深刻变革的重要抓手，也是制造业实现高效率与高精度发展的核心所在。智能制造不仅有助于构建起中高端供给体系，并推动中国制造由价值链低端向高附加值两端延伸，还能促进全社会资源要素的泛在连接与优化配置，构建柔性、灵活、稳定的产业链、供应链，从而支撑我国经济高质量发展的新要求。要牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的大势，就要加快推进新一代信息技术与制造业融合，以智能制造为主攻方向，推动制造业转型升级，加快建设现代化产业体系。

近年来，我国深入实施智能制造工程，智能制造已取得显著成效。应用规模和水平全球领先，重点工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率显著提高，一批智能示范工厂加快建成，石化、钢铁、建材等行业已拥有一批制造能力和智能化水平独步全球的领先企业。同时，制造业产业模式和企业形态加速变革，培育出大规模个性化定制、网络协同制造等一批新业态新模式，以及智能在线检测、人机协同作业等一批典型场景。保障体系初步构建，国家、细分行业智能制造标准体系不断完善，区域协同、行业联动、企业主导的发展格局基本形成。

当前，智能制造已到了打造升级版的时候。首要的是构建高效能创新体系，加强基础研究和关键技术研发，引领智能制造演进升级。要着力建设高水平产业体系，推进智能制造装备、系统解决方案等创新发展，加快数字基础设施建设。同时，形成高标准应用体系，持续开展智能制造试点示范行动，打造更多智能工厂和智慧供应链，聚焦标志性产品、骨干企业、人才和产业集群，加快推动中小企业数字化转型，鼓励建设智能制造先行区，优化智能制造推进体系。

要注意的是，发展智能制造要立足中国制造业实际情况。我国制造业存在着发展水平参差不齐的情况，要做好工业诊断分类，分类施策。智能制造不是目的而是手段，如果不解决基础不强的问题硬要上马智能，那就像如虎添翼的“翼”没有添在老虎身上。推进智能制造，各国有各国的优势，中国的优势在于庞大的内需市场、丰富的人力资源和完整的工业基础。应依托自身产业基础，以智能制造工程为抓手，在研发和应用两端共同发力，努力在数控机床、智能传感等领域突破一批关键技术装备，并充分发挥我国互联网规模和应用优势，大力推广网络协同制造、个性化定制等智能制造新模式，加快重点领域智能转型步伐。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经