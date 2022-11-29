科技部教育部批复十家未来产业科技园建设试点
科技日报北京11月28日电 （记者刘垠）28日，科技部、教育部发布关于批复未来产业科技园建设试点的函，同意空天科技未来产业科技园、未来能源与智能机器人未来产业科技园等10家作为未来产业科技园建设试点，量子信息未来产业科技园作为建设试点培育。
建设未来产业科技园是国家前瞻布局未来产业的重要举措。该函对相关责任主体分别提出要求，比如，各有关地方要支持高水平研究型大学、地方政府（或国家高新区）和科技领军企业协同，着眼未来产业重点方向，依托高校优势学科，以国家大学科技园为基础，以完善体制机制为重点，培育引进高层次科技领军人才和创新团队，探索“学科+产业”的创新模式，提升科技成果转化和孵化专业化能力，构建未来产业应用场景，加快集聚人才、技术、资金、数据等创新要素，打造未来产业创新和孵化高地，引领新时期国家大学科技园升级发展。
该函指出，各有关高校要进一步深化相关体制机制改革，实施有组织的科研，提高科技成果转化和产业化水平，加快推进赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权、科技成果评价、高校专业化国家技术转移机构建设、科技成果转化单列管理等改革试点，发挥未来产业科技园建设试点牵头主体作用。
值得关注的是，各试点未来产业科技园要建立大学、地方政府（或国家高新区）、科技领军企业共商共建共有的机制，将引进和培养科技领军人才和创新团队作为重要任务，把构建未来产业创新创业生态作为科技园建设的核心，积极探索多学科交叉融合，从基础研究、技术开发到成果转化与孵化的融合创新体制机制，加快突破一批未来产业重点方向关键核心技术，孵化一批具有未来产业特征的高成长性科技型中小企业，培育一批多学科交叉融合的未来产业创新创业人才。
据悉，科技部、教育部将建立试点工作专家组，协调督促试点工作深入推进，研究解决试点中存在的问题，及时总结试点工作经验并适时扩大试点范围。
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