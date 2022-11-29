刘园园

科技日报北京11月28日电 （记者刘园园 实习记者苏菁菁）在11月28日举行的第四届世界科技与发展论坛上，中国工程院院士、中国科学院光电技术研究所所长罗先刚和英国工程技术学会主席、哈德斯菲尔德大学校长鲍勃·克莱恩教授共同揭晓“2022年度人类社会发展十大科学问题”，以此研判当今人类所面临的重大全球性问题与挑战，为全球科研界的创新突破提供战略前瞻。

本次发布的十大科学问题围绕联合国2030年可持续发展议程提出的17个可持续发展目标，聚焦气候、制造、城市三大领域。

全球各地频发的极端气候事件，让气候问题成为人类社会关注焦点。十大科学问题囊括的气候领域相关问题包括：如何通过发展绿色经济来稳定地球气候；如何有效应对全球极端天气气候事件；在兼顾经济、社会发展的前提下采取何种机制实现碳排放目标。

制造领域的四大科学问题揭示了全球制造业发展趋势与亟待攻克的重点话题：作为第四次工业革命的核心技术，智能制造如何推进世界制造业的转型升级和创新发展；如何认知光合作用、高精度绿色制造等底层的共性基本科学问题；如何从资源密集型、高碳制造业向去中心化、低碳制造业转型；如何实现后摩尔时代芯片制造中原子精度表面的加工。

此外，城市领域相关问题涵盖如何构建绿色、高效的城市废弃资源再利用体系；如何构建高速、立体、互联、智能的人类宜居城市；如何优化城市布局和功能以降低资源消耗。

“作为每届世界科技与发展论坛的重大项目，十大科学问题的遴选与发布，结合了本年度的海量科学数据洞察和国内外科学家的智慧结晶。”罗先刚表示，希望通过公布这些引领科技创新趋势的十大科学问题，凝聚全球科学家的智慧与力量，就关乎人类命运共同体的重大科学问题加强跨学科交流与国际合作，为在全球范围内落实2030年可持续发展议程而协同攻关。

记者了解到，“2022年度人类社会发展十大科学问题”由中国科学技术协会、信息分析公司爱思唯尔、英国工程技术学会等机构联合发起，参与评选的科学家来自众多国家和地区，研究领域覆盖广泛。

(责编：王震、陈键)

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