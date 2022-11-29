丁红卫

近日，日元对美元汇率一度跌破150日元兑换1美元大关，创32年以来新低。日元暴跌不仅导致日本民众生活成本增加、阻碍企业扩大投资，也让日本政府面临高额债务与货币政策的掣肘。

今年以来，日元汇率持续走低，贬值幅度达30%左右，仅为2011年高点（75.32日元兑换1美元）的一半左右。本轮日元贬值的直接原因是美联储加息而日本央行仍坚持超宽松货币政策，导致美日利差不断扩大。不久前，美国10年期国债收益率自2008年以来首次升破4.25%，而日本10年期国债收益率低于0.1%。

日元持续下跌，对日本经济产生直接的负面影响。虽然汽车、医药、精密仪器等出口导向型企业因日元走低而增收，访日游客以及电商交易的增加也将带动日本零售业销售额增长，但对于能源资源严重依赖进口的日本经济整体而言，进口价格大幅上涨将会拖累其经济增长，尤其占其国内生产总值（GDP）六成左右的内需将遭受冲击。日元贬值还将导致日本吸收国外优质劳动力的能力下降，这对于少子老龄化、劳动力短缺的日本无疑也是雪上加霜。

围绕加息还是继续保持宽松，日本国内意见对立越来越明显。上月底，日本政府紧急出台71.6万亿日元的“救市计划”，日本央行行长则重申“继续坚持大规模金融宽松”政策。分析普遍认为，退出宽松、跟进加息或可暂时止住日元贬值势头，但是日本经济已难以承受加息带来的巨大成本。当前，日本政府债务高企，2022财年财政收入对发行国债的依赖率超过34%。若启动加息进程，政府财政还本付息将面临更大压力。据日本财务省估算，若利率上升1%，2025财年日本政府债券的利息和本金支付将比预期增加3.7万亿日元。这也是日本不与其他国家同步加息、货币政策难以转变的主要原因。

事实上，近20多年来，日本经济在一定程度上形成了依赖央行超低利率的“体质”。一些本该被淘汰的“僵尸企业”在这样的环境中得以继续生存，一些有竞争力的企业难以获得更多资源支持，经济整体活力下降，投资动力降低。上世纪90年代以来，日本制造业企业海外生产占比不断提高，日元贬值增加了美元计价的生产成本。本次“救市计划”虽出台了应对物价与工资上涨的财政补贴计划，但不可能改变企业负担增加的趋势。不仅如此，实施“救市计划”所需的大部分财政支出仍将依靠国债增发，这无疑将进一步增加日本政府的债务负担。依靠发行债务“救市”将加剧高额债务对货币政策的掣肘，难以解决根本问题。

长期以来，日元被市场视为避险货币。在1997年亚洲金融危机、2008年国际金融危机、2011年东日本大地震期间，日元对美元的有效汇率走势仍一直保持稳定升值。但今年以来日元的大幅贬值，无疑给其避险货币的“光环”笼上了一层阴影。

（作者为北京外国语大学北京日本学研究中心教授）

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 15 版）

(责编：王震、陈键)

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