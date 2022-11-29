本报成都11月28日电 （记者宋豪新）眼下正值猕猴桃采收季节，在四川省简阳市三合镇猕猴桃产业园里，该市纪委监委党风政风监督室工作人员一边帮助农户采摘猕猴桃，一边了解各项产业帮扶政策的落实情况。这是简阳市纪委监委围绕乡村振兴强化监督检查的一个缩影。

今年以来，简阳市纪委监委聚焦全面推进乡村振兴的责任落实、重点工作、帮扶对象等新任务新要求，探索党政室“设计”、“监督检查室+派驻纪检监察组+镇（街道）纪（工）委”“施工”、管理服务对象“验收”的项目化监督方式，同时吸纳财政、审计、信访等部门人员成立专门工作组，对重点村（社区）集体“三资”实行提级监督。

村（社区）集体“三资”一直存在着管理不规范、制度不完善、资源破坏浪费等监管漏洞，为此，该市纪委监委构建起“市纪委监委机关、市委巡察办（组）、派驻纪检监察组、镇（街道）纪（工）委、村（社区）监察工作信息员”五方联动监督模式，实现了同频监督查问题、专项监督挖问题、村级监督报问题。

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 14 版）

(责编：王震、陈键)

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