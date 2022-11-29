何建勃

大力支持民营企业发展壮大，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营企业创造活力充分迸发，民营经济必将走向更加广阔的舞台，为经济社会发展不断注入新动力

民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着不可替代的作用。习近平总书记在党的二十大报告中强调：“优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。”近年来，宁夏中宁县扎实做好“六稳”“六保”工作，把推动民营经济发展作为稳增长、保就业的重要举措，打出了一套助企稳企“组合拳”。今年1—9月，全县实现地区生产总值147.8亿元，同比增长7%。这其中，推动民营经济发展的各项政策发挥了重要作用。

着力解决融资难、融资贵问题。从实际情况来看，部分民营企业由于信息不对称、抗风险能力较弱等原因，在金融市场中相对弱势，融资可得性、可及性差，经常面临融资难；对能够获得融资的民营企业来说，一些金融机构为覆盖风险，在贷款利率中增加风险补偿，这就导致了融资贵。帮助民营企业翻过融资的“高山”，才能让企业更好渡过发展的难关。中宁县健全完善政府、银行、企业三方联动机制，设立担保基金撬动银行贷款，采取市场化、商业化运作方式引导资金支持民营企业，特别是有技术、有产品但缺资金的中小微企业。

坚持向改革创新要动力。越是面对困难和挑战，越要不失时机推动改革，用改革的办法解决发展中的问题。中宁县抢抓宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区等重大机遇，以重点领域改革释放市场活力，助力民营经济做优做强。我们从用水、土地、排污、山林、用能、碳排放等市场化改革入手，致力于节水增效、盘活增值、降污增益、植绿增绿、控能增产、减碳增汇，引导各类要素向效益更好的领域流动，促进产业调结构、行业调布局、企业调产能。

以转型升级拓宽发展空间。转型升级、提质增效，是增强企业发展后劲的必然选择。我们下大力气实施结构改造、绿色改造、技术改造、智能改造，坚持高新技术植入、高新产品研发、高新管理引进、高新产业培育、高新成果运用，加快落后工艺、技术装备改造步伐，引导企业将产业链向下游延伸、生产向低排低碳发展、技术向高端化升级、管理向智能化迭代，全力打造特色产业聚集高地、引智成果转化高地、技术创新发展高地、现代企业示范高地。如今，中宁县一批民营企业成功转型，产业链更长了，产品更有竞争力了，企业迸发出新的活力。

把优化营商环境摆在更加突出位置。良好的营商环境是民营经济高质量发展的重要保障。围绕打造优质营商环境，中宁县深化“放管服”改革，健全完善市场准入、审批许可、证照办理、招投标等机制举措，把该放的权力放下去、该减的事项减下来、该清的障碍清干净。围绕构建“亲”“清”新型政商关系，靠前服务企业，定期召开座谈会听意见、解难题，建立领导干部包抓重点产业工作机制。同时，规范市场秩序，推动行政处罚和行政许可“双公示”工作常态化，引导企业商户文明诚信经营。

民营经济只能壮大、不能弱化。大力支持民营企业发展壮大，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营企业创造活力充分迸发，民营经济必将走向更加广阔的舞台，为经济社会发展不断注入新动力。

（作者为宁夏中卫市人大常委会副主任、中宁县委书记）

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 05 版）

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经