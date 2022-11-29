赵春明

党的二十大报告提出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”实现高质量发展，是中国式现代化的本质要求之一。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，我国经济高质量发展取得巨大成就，经济实力实现历史性跃升、人民生活水平明显提升、经济发展动能有序转换。新征程上，我们要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动经济高质量发展，夯实全面建设社会主义现代化国家的物质基础。

新时代十年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济发展取得举世瞩目的成就。经济实力实现历史性跃升。国内生产总值从54万亿元增长到114万亿元，占世界经济的比重达18.5%，比2012年提高7.2个百分点，稳居世界第二位，一些关键核心技术实现突破，世界第一制造业大国地位持续稳固，经济发展的独立性、自主性、安全性得到有效提升。人民生活水平明显提升。人均可支配收入从2012年的1.65万元提高到2021年的3.5万元以上，脱贫攻坚取得全面胜利，近1亿农村贫困人口实现脱贫，历史性地解决了绝对贫困问题，为全球减贫事业作出了重大贡献；建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。经济发展动能有序转换。数字经济迅猛发展，数字经济占GDP的比重接近40%，为加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国增添了强大动力。新时代十年的伟大变革，为我们在新征程上持续推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家奠定了坚实物质基础。

理念是行动的先导，一定的发展实践都是由一定的发展理念来引领的。新时代十年，我国经济发展之所以能够取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于有习近平总书记掌舵领航，有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央准确判断我国发展新的历史方位，科学把握发展面对的历史条件，在指导推动经济社会发展中，不断推进马克思主义政治经济学中国化时代化，形成了习近平经济思想，指引我国经济高质量发展不断取得新进展。习近平经济思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，其中，新发展理念深刻阐明了关于发展的政治立场、价值导向、发展模式、发展道路等重大政治问题，深刻揭示了实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路，有力指导我国新的发展实践，经济发展质量变革、效率变革、动力变革的步伐不断加快。

当今世界，新一轮科技革命和产业变革深入发展，为我国发展带来新的战略机遇；与此同时，百年变局和世纪疫情交织叠加，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期。我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，推动经济高质量发展面临的形势更加复杂严峻，任务更为艰巨。新时代新征程，我们要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以推动高质量发展为主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，着力提升我国产业链供应链韧性和安全水平，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，增强国内大循环的内生动力和可靠性，提升国际循环的质量和水平，努力推动经济发展实现质的有效提升和量的合理增长；坚持经济全球化正确方向，携手各国共同营造有利于发展的国际环境，培育全球发展新动能，让经济全球化进程更有活力、更加包容、更可持续，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

（作者为北京师范大学经济与工商管理学院教授）

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 09 版）

(责编：王震、陈键)

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