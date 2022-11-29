人民网北京11月29日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，11月29日，西安至重庆高铁（以下简称西渝高铁）安康至重庆段开工建设。这标志着西渝高铁全线开工，西部铁路建设进一步加快，将为乡村振兴和区域协调发展提供新引擎。

西渝高铁全长739公里，设计时速350公里，分西安至安康、安康至重庆两段建设，同步建设西渝高铁与郑渝高铁间连接线。西安至安康段正线全长171公里，已于2021年6月开工建设，建设工期5年；此次新开工的安康至重庆段正线全长478公里、西渝高铁与郑渝高铁连接线正线全长90公里，建设工期6年。

西渝高铁安康至重庆段自安康西站起，经陕西省安康市，重庆市城口县，四川省达州市、广安市，重庆市合川区、北碚区，引入重庆枢纽重庆西站，共设安康西、岚皋、城口、樊哙、宣汉南、达州南、大竹、广安东、合川东、北碚南、重庆西11座车站，其中重庆西为既有车站，其他为新建车站；西渝高铁与郑渝高铁连接线自西渝高铁安康至重庆段樊哙站起，途经四川省达州市，重庆市开州区、万州区，终至郑渝高铁万州北站，新建开州站1座车站。

西渝高铁是我国“八纵八横”高铁网北京至昆明的京昆通道和包头、银川至海口的包（银）海通道的重要组成部分，路网地位十分重要。项目建成后，将与已建成运营的成都至重庆高铁、郑州至重庆高铁和在建的重庆至昆明高铁、西安至延安高铁、西安至十堰高铁等多条线路连通，推动中西部地区路网结构进一步完善，将极大便利沿线人民群众出行，对巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，助力城乡融合和区域协调发展，形成西部大开发新格局，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)

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