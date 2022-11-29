工业是国民经济的主体，机械工业是工业和制造业的支柱，机械工业稳增长为工业经济稳增长乃至国民经济健康发展提供了有力支撑。

近日，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合发布《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》（以下简称《通知》），为机械工业稳增长提供了新的政策保障。

一、《通知》对巩固机械工业回升向好趋势具有重要作用。

当前，我国机械工业回升基础仍不稳固，经济运行仍面临多重压力。进入四季度，国内疫情再次反复，叠加外部环境更趋复杂不确定，加重了行业平稳运行压力。10月份机械工业主要经济指标再次出现回落苗头，尽管累计增加值增速继续回升至4.7%，但当月增加值增速和出口增速分别比9月回落1.5和7.8个百分点，主要大类行业通用设备、汽车累计投资增速也分别比9月回落2.1和1.6个百分点。

在经济恢复的重要窗口期，三部委及时联合发布《通知》，进一步提出17条政策举措，与前期已出台的系列政策有效衔接、相互呼应，同时聚焦重点领域精准加力，着力解决工业经济运行中的突出问题，有利于形成推动工业经济加快恢复的政策叠加效应，对于稳定机械工业市场预期、扭转回落苗头、持续推动行业稳步回升向好趋势、确保今年圆满收官和明年良好开局具有积极作用。

二、《通知》聚焦重点，从供需两侧精准施策助力机械工业持续回升向好。

当前，我国机械工业经济运行中仍存在诸多薄弱环节，制约行业持续稳定回升。从需求侧看，行业投资增长势头较弱，消费恢复态势不强，出口增长不确定性加大；从供给侧看，产业链供应链关键环节仍存在一些卡点堵点，增长新动能尚未形成广泛带动作用。

《通知》聚焦这些薄弱环节，从供需两侧精准施策，推动破解行业发展制约。

第一，《通知》聚焦投资增长较弱问题，提出“用好各类政策工具”“支持技术改造设备更新投资”“实施重大技术装备创新发展工程”等举措，加快推动重大项目建设形成实物工作量。这将有助于进一步扩大投资，发挥有效投资拉动机械工业升级发展的作用，做优做强工程机械、电力装备等优势产业，促进农机、机床和医疗装备等产业创新发展。

第二，《通知》在原有政策基础上再次发力，提出继续扩大汽车等大宗商品消费等举措，这将进一步推动我国汽车消费潜力释放。

第三，《通知》聚焦出口乏力问题，从信贷保险、资金支持、服务保障、港口运输、跨境仓储等多个方面，提出稳外贸政策措施，这将有效促进机械工业外贸出口继续稳定增长。

第四，《通知》从应对疫情冲击、解决堵点卡点问题、加强供应储备、保障能源供应安全等角度出发，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。这些举措靠前发力、提前部署，将有力推动机械工业持续提升产业链供应链韧性和安全水平。

第五，《通知》聚焦先进制造业、高端装备、智能制造、工业互联网等新技术、新领域，提出一系列政策举措，加快培育壮大发展新动能。随着这些举措的不断落实，一系列重大和前沿技术将不断向各领域融合渗透，必将加速带动传统产业升级变革，促进机械工业跨产业融合发展，不断催生新产业、新业态、新模式，成为带动行业高质量发展的新引擎。

三、认真贯彻落实《通知》政策举措，切实巩固行业回升向好趋势。

中国机械工业联合会将认真落实《通知》提出的17条政策举措，把稳增长作为今年四季度和明年行业工作的首要任务和重中之重，结合推动实施机械工业“十四五”规划和机械工业产业基础高级化、产业链现代化指导意见，切实抓好各项政策举措在机械工业领域内宣传落实、落地见效，巩固机械工业回升向好趋势，更好发挥机械工业稳工业经济的“压舱石”作用，确保稳增长工作今年圆满收官和明年良好开局。

（作者系中国机械工业联合会会长、党委书记徐念沙）

(责编：申佳平、吕骞)

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