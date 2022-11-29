神舟十五号载人飞船计划于北京时间11月29日23时08分发射，飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明和张陆组成，费俊龙担任指令长。此次任务是中国空间站建造阶段的最后一棒，也是空间站应用与发展阶段的第一棒，具有承前启后的重要作用。发射在即，本次任务看点有哪些？

看点一

两个航天员乘组将首度太空“会师”

神舟十五号、神舟十四号两个乘组6名航天员将在太空“会师”，“面对面”进行在轨交接，堪称本次任务的首要看点。在轨交接将是未来中国空间站运营期间主要的任务交接模式，相较地面交接更加高效可靠。

看点二

神舟十五号乘组将承接新挑战

在轨交接后，中国空间站将进入长期有人驻留模式。神舟十五号乘组作为空间站完成在轨建造后到访的首个乘组，将开展空间站三舱状态长期驻留验证工作，对航天器运行维护的管理工作量会大幅增加。除日常维护照料空间站外，航天员将完成15个科学实验机柜解锁、安装与测试，开展涵盖空间科学研究与应用、航天医学、航天技术等领域的40余项空间科学实验和技术试验。在轨期间，计划实施3—4次出舱活动，并将首次使用梦天实验舱的货物气闸舱转移物品，航天员的舱外活动范围也更为广泛，将给他们带来更大的挑战。

看点三

火箭可靠性再提升

执行载人飞行任务的长征二号F运载火箭全箭可靠性指标达0.98，安全性指标达0.997。经过不断的技术改进，执行此次任务的长征二号F遥十五运载火箭的飞行可靠性评估结果为0.9895。作为新批次火箭，对比长征二号F遥十四运载火箭，共有45项技术状态变化，进一步提升了火箭可靠性和发射概率，从而更好地为空间站任务服务。此次发射任务后，长征二号F遥十六运载火箭将进入应急救援“值班”状态，执行后续空间站运营阶段的载人发射任务。

看点四

船箭组合体将在低温严酷环境下实施载人任务

当前，酒泉卫星发射中心天气寒冷，最低温度突破零下20℃，此前只有神舟一号和神舟四号两个无人飞船在11月下旬之后发射过。因此，针对神舟十五号船箭组合体将在低温严酷环境下执行载人飞行任务的情况，发射场地面设备已进行全面更新改造，科研人员对发射场配置的两套整流罩内送风设备保障性进行确认，并约定按照温度上限进行送风。同时，针对待发段可能出现的送风温度偏低的故障情况，制定了风险控制预案，根据情况开启推进贮箱地面电调温等，保证飞船返回舱和推进舱推进剂温度满足发射要求。此外，火箭系统也在重要部段采取了粘贴保温层的措施，确保满足任务发射要求。

看点五

空间站将实现首次两艘载人船停靠

任务期间，两艘神舟载人飞船首次同时停靠空间站。神舟十五号停靠于天和核心舱前向端口，神舟十四号停靠于天和核心舱径向端口，两艘飞船同时与空间站进行信息代传、通风换热、并网供电等。乘组轮换期间，空间站将通过不同的对接总线代传两船遥测，确保两艘载人飞船信息传输的唯一性和正确性。空间站系统将同时向两艘载人飞船通风热支持，送风量根据两船不同热环境进行合理分配，且可根据需求进行分档调节。同时，针对两船同时停靠的情况制定了协调匹配的紧急撤离策略，全力确保航天员生命安全。

看点六

空间站组合体将首次形成最大构型

神舟十五号载人飞行任务是中国空间站建造阶段的最后一次飞行任务，飞船与空间站组合体交会对接后，中国空间站将以独特造型，即由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱以及两艘载人飞船和一艘货运飞船组成“三舱三船”的组合体，这是中国空间站目前的最大构型，总质量近百吨，将向全世界展现中国载人航天工程的卓越能力。

有朋自远方来，不亦乐乎？

神舟十五号已做好来访准备

静候出征！

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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