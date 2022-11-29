近日，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合发布《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》（以下简称《通知》），进一步部署工业稳增长工作举措。

轻工业在工业经济中具有重要地位：轻工业营业收入和利润总额分别占全国工业的17.3%和16.9%，出口额占全国出口总额的26.5%。作为重要的民生产业，轻工业涵盖了吃、穿、住、用、行、玩、乐、教等多个领域，是满足人民美好生活需要的主力军。同时，轻工业职工人数占全国工业的30%，是我国劳动就业的主要领域。

今年以来，轻工业全行业坚决贯彻党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全 ”的总体要求，经济运行呈现恢复向好的良好态势。前三季度轻工业实现营业收入和利润总额同比分别增长7.4%和8.9%，出口额增长8.8%，为国民经济回稳向好作出重要贡献。轻工业将积极落实《通知》精神，多措并举巩固向好态势，以高质量发展服务人民美好生活。

《通知》提出坚持因地制宜、分业施策，促进消费品行业稳定恢复，深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，加快制修订家用电器、婴童用品、电动自行车等重点产品强制性国家标准，编制《升级和创新消费品指南》，推动产品迭代更新，促进集群化发展，稳住轻工劳动密集型产品出口，为轻工业加快恢复、稳定增长指明了工作方向。

下一步，轻工业全行业将积极落实《通知》要求，以八大举措巩固良好的运行态势。

一是贯彻科技自立自强要求，建设创新轻工。着眼补行业短板和追踪全球产业趋势，研究未来15年轻工业30个重点科技方向的100项关键技术，组织院士专家及骨干企业协同攻关；每年组织科技成果鉴定200项，评选轻工业科技奖励项目200项；每年认定行业级重点实验室和工程技术研究中心各10到15个。

二是贯彻标准化要求，建设品质轻工。发挥轻工业标准化工作委员会作用，编制《“十四五”轻工行业标准体系建设方案》，做好标准体系优化工作，每年制修订国标、行标、军标、计量技术规范300项以上，高水平团体标准40项；表彰100家企业标准“领跑者”；促进标准、检测、认证一体化服务。

三是贯彻低碳发展要求，建设绿色轻工。在造纸、塑料、家电等重点行业推动建设绿色工厂、生产绿色产品，力争到“十四五”末，轻工业绿色工厂总量达到1000家，绿色设计产品总量达到2000个，轻工业绿色产品占全国比重达到40%；鼓励可降解塑料开发和应用，严禁轻工产品过度包装；做好废旧家电、电池等产品的回收利用；制定轻工业“双碳”达标行动方案。

四是贯彻数字化转型要求，建设智慧轻工。持续推动“两化”贯标，提升智能制造水平；宣传数字化转型应用场景示范案例，表彰轻工业信息化先进单位和领军人物；加大轻工产品追溯标准制定及平台建设，推动酒、盐、糖、肉、乳品产品的质量安全追溯；搭建工业互联网公共服务平台，推动智能家居产业快速发展；全面推进企业数字转型。

五是贯彻带动扩大内需要求，建设时尚轻工。加快实施“数字三品”行动方案，推动轻工产品创新发展；继续做好评荐发布《升级与创新消费品指南》工作，每年新培育升级与创新消费品100个，到“十四五”末总量将达到1000个；加强工业和文创设计，发展时尚消费品产业，加大适老创新产品的研发生产；宣传优势品牌企业，推动工业文化与实体经济相互赋能。

六是贯彻区域协调发展要求，建设特色轻工。科学布局产业集群，加强规划引导和资源对接，将产业集群建设成为区域生产中心、研发中心、标准中心、检测中心、物流中心和信息中心；支持食品和工艺美术行业发展，助力乡村振兴；开展“332”专项工程，即推动30个规模300亿元以上的产业集群，率先向先进制造业集群迈进，形成超两万亿元规模的产业集群第一方阵；到“十四五”末培育10个世界级产业集群。

七是贯彻建设统一市场要求，建设放心轻工。加强知识产权保护，维护公平竞争秩序；推荐500家企业参加商务部、工信部组织的“双品节”电商活动；支持工信部消费品工业“三品”战略示范城市评选工作；聚焦冰雪运动消费、智慧家居生活、适老创新产品等消费热点；推动轻工产品出口突破1万亿美元大关，助力加快构建“双循环”新发展格局；举办全国工艺美术博览会，支持办好40多个行业国际展会；支持开展消费安全专项活动。

八是贯彻人才强国战略，建设技能轻工。大力弘扬工匠精神、劳模精神，培育推荐一批大师传承创新基地；举办“全国工业设计职业技能大赛”及行业技能大赛；完善轻工行业职业技能标准体系，大力推广网络营销师、消费规划师、碳排放管理员等新职业；每年培训轻工职业人才10万名，评价技能人才5到8万名。

《通知》提出要坚持立足当前、兼顾长远，要用好产业结构调整有利时机，补短板、锻长板、强基础，推动制造业高质量发展；要充分发挥不同规模、不同所有制企业的积极性，激发活力，增强信心，为轻工业提质升级、由大变强提供了重要路径。

中国轻工业联合会结合行业发展实际，提出通过十年踔厉奋发建成轻工强国的目标，为实现人民美好生活向往，为全面建成社会主义现代化强国贡献轻工力量。

一是要持续建设让党放心的行业组织。坚持党建引领，坚定不移打造“凝心聚力、自强不息、政府信赖、企业满意、令人倾羡”的中国轻工业联合会。

二是持续构筑高质量发展的保障体系。即构筑国家引领、协会支持、产业协同的科技创新体系；构筑标准、计量、检测认证的技术基础支撑体系；构筑稳定安全的产业链、供应链生态体系；构筑优势互补、区域互助的产业集群体系；构筑职业技能人才及工匠大师高技能人才共同发展的多层级人才队伍体系；构筑发挥桥梁纽带作用的行业组织服务体系。

三是持续培育奋勇争先的企业队伍。轻工业要大力弘扬企业家精神、劳模精神、工匠精神，支持优势骨干企业以高水平科技、先进性标准、低碳化目标、数字化转型、“三品”行动、区域化协同、优质化服务、高素质人才领航轻工业高质量发展；推动轻工中小企业专精特新发展，每年推动培育150家轻工专精特新“小巨人”企业，力争到“十四五”末，轻工业“小巨人”企业增加到1000家，形成领航企业、单项冠军企业、“小巨人”企业及专精特新企业奋勇争先、协同发展的企业群体。

四是持续供给美好生活需要的消费精品。组织全行业技术攻关，加强核心技术、先进工艺、关键材料与产业技术基础建设，增加升级创新产品；提升质量水平，强化品牌培育；推广新型商业模式，推动轻工产品创新化、个性化、品牌化、时尚化发展，持续供给人民美好生活需要的消费精品。

（作者系中国轻工业联合会党委书记、会长张崇和）

(责编：申佳平、吕骞)

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