原标题：惠及超15万人次 沃尔玛将在全国继续推进余量食物捐赠

11月28日，由中国连锁经营协会（简称CCFA）主办，沃尔玛中国协办的“关注余量食物，共建低碳家园——2022零售业减少食品浪费主题论坛”在苏州召开。沃尔玛中国通过《余量食物捐赠项目阶段性报告》（以下简称《阶段性报告》）发布项目成果、经验和综合效益。该项目现已覆盖8个城市的81家大卖场和17家山姆会员商店，建成44个合作授权分发点，截至9月底，所捐赠的余量食物惠及超过15万人次，物资总价值近378万元。

沃尔玛中国总裁及首席执行官朱晓静表示：“沃尔玛一直肩负让顾客生活得更好的企业使命，‘余量食物捐赠项目’创新性地将可持续发展与业务进行深度融合，是我们向‘资源可再生型’公司转型的本土实践，也是一个有益于社区、环境、行业发展和门店降本增效的多方共益项目。希望我们的全球经验和本土案例，能为行业贡献建设性的解决方案，推进余量食物捐赠在全国的发展，共建低碳、友爱、可持续发展的社区。”

2021年，沃尔玛正式启动“‘沃’身边的食物银行”项目。目前，该项目已从上海扩展至北京、广州、深圳、成都、苏州、昆明、大连，支持上海绿洲公益发展中心建成了44个合作授权分发点，为困难家庭、空巢老人、外来务工者、无固定居所者及其他有需要的人群捐赠余量食物。未来，沃尔玛计划将项目推广至全国所有门店，携手绿洲率先建设的全国性捐赠网络也将开放给更多机构和企业，成为多方共建共用的网络体系。

《阶段性报告》指出，余量食物捐赠是一项对社会、环境、企业多方共益的可持续发展项目。它不仅有助于建设爱粮、惜粮的和谐友爱社区；还能减少食物生命周期的资源浪费和碳排放，协助优化市政环境治理；也有利于企业减碳目标的落实。

同时，沃尔玛将捐赠流程深度融入门店日常运营，减少了余量食物末端处理所消耗的人力、物力，一定程度上起到降本增效的作用。据山姆不完全统计，平均捐赠一吨余量食物的时间较“丢弃报损”减少了50%。

论坛当天，CCFA正式发布了《零售企业开展余量食物捐赠实践指南》（以下简称《指南》）。沃尔玛中国所构建的“捐赠企业→第三方公益机构→受益人”的捐赠模式作为重要的企业实践案例，收录于指南当中。

清华大学环境学院教授、《指南》主笔刘建国认为：“沃尔玛的模式是一种可复制、可推广、可共享、可持续的‘大循环模式’。我们希望把这些以沃尔玛中国为代表的零售连锁企业在余量食物捐赠方面的成功经验和成熟模式体系化地整理出来，加以凝练总结，形成行业可以对标和借鉴的指南。”

今年4月，沃尔玛中国与CCFA达成战略性合作，积极参与其发起的“余量食物捐赠开拓者计划”，共同推进减少食物浪费的相关行动。

中国连锁经营协会会长裴亮表示：“《指南》的制定，有助于填补零售企业在余量食物捐赠流程标准化方面的空白，为相关方提供了一套切实可行的项目管理方案。未来，希望能有更多企业参与到‘余量食物捐赠开拓者计划’，推动行业凝聚共识、形成行业共振。”

11月3日，“‘沃’身边的食物银行”项目荣获2022年亚太经合组织（APEC）工商领导人中国论坛“可持续中国产业发展行动”年度产业案例，通过应用国际经验，服务本地社区，用责任感传递食物、温暖与善意。

(责编：曹淼、李源)

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