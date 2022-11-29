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激活“动力源”培育“增长极” 村级集体经济赋能乡村振兴

人民网记者 李栋
2022年11月29日14:50 | 来源：人民网
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2022年的中央一号文件明确提出，要巩固提升农村集体产权制度改革成果，探索新型农村集体经济发展路径。在实践中，如何激活集体经济活力，让村级集体经济赋能乡村振兴？

激活农民增收“动力源”

“2022年4月，光伏发电项目整合了2000余亩的荒山资源，利用丰富的日照条件，发展光伏发电项目，年增加集体经济收入20万元，为发展壮大村集体经济带来了底气。”山西省运城市稷山县上胡村党支部书记兼村委主任原玉敏说。

位于吕梁山脚下的上胡村，是个典型的沿山村，荒坡面积达3000亩。如今，盘活沉睡的集体资产，让大片荒山转化为资源优势，持续产出经济效益。上胡村走出了一条适合自己的集体发展之路。

“通过发展壮大村集体经济，再将集体经济收入返哺群众，巩固基础设施建设，让群众真正享受到发展集体经济带来的幸福成果。”原玉敏介绍。

今年，上胡村投资42万元铺设主街道污水管网2900米，投资4.5万元安装太阳能路灯60盏，拨款20余万元实施美化绿化提升工程，持续提升人居环境整治标准，大幅改变了村容村貌，让群众感受到了集体经济壮大带来的幸福感、获得感。

培育集体经济“增长极”

产业振兴，是巩固拓展农村改革发展稳定成果的关键。针对区位优势不明显、基础薄弱、收入单一的实际，如何让集体经济更有新活力？

据村“两委”相关负责人介绍，通过盘活废弃集体建设用地，借力打造麻花、饼子、鸡蛋、枣“稷山四宝”区域公用品牌的强劲势头，村里利用仅有50米之隔的凌云型煤水蒸气资源优势，大胆提出了党支部领办企业、群众集资入股，创办股份合作制托盘厂的想法。

现如今，上胡村年产1.2亿个托盘，年营业收入1000万元，其中净利润300万元，增加村集体收入30万元。

乡村振兴，关键在人、关键在干。“对村集体的资产、资源、资金，要确保管理到位，实现保值增值。”原玉敏认为，多元化发展农村特色产业，还需要不断提高土地产出率、劳动生产率和资源利用率，推进乡村产业延链、补链、强链。

(责编：赵竹青、吕骞)
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