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水利部：黄河内蒙古河段现流凌 黄河进入2022-2023年度凌汛期

2022年11月29日16:01 | 来源：人民网
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人民网北京11月29日电 （记者王仁宏）据水利部消息，受强冷空气影响，11月29日黄河内蒙古三湖河口（乌拉特前旗）至头道拐（托克托县）河段全线流凌，流凌密度20%～30%，首凌日期较常年偏晚9天。黄河即日起进入2022-2023年度凌汛期。

据悉，东北地区黑龙江干流洛古河至黑河江段、嫩江干流库漠屯站以上江段及富拉尔基至江桥江段、松花江干流哈尔滨和佳木斯江段、乌苏里江干流海青江段已封冻，其他江段处于流冰（流凌）状态，凌情总体平稳。另据预报，黄河内蒙古三湖河口至头道拐河段可能于12月2日前后出现首封，首封日期接近常年。

水利部高度重视黄河等北方河流防凌工作，水利部黄河水利委员会和相关省区水利部门已启动防凌运行机制，强化协同配合，全力做好防凌工作。黄河水利委员会全面部署防凌工作，启动24小时值班值守，密切关注天气变化，加密会商研判，滚动发布气温、凌情预报；统筹防凌安全与水资源安全，科学精细调度刘家峡、海勃湾、万家寨等骨干水库，为平稳封河创造有利条件；充分利用无人机等手段，强化凌情、工情等巡查监测，确保一线防凌工作正常开展；加强涉河建设项目监督管理，督促地方和建设单位及时拆除浮桥、施工栈桥等阻碍行凌的建筑物、构筑物，确保行凌畅通。内蒙古自治区水利厅召开视频会议专题部署黄河防凌相关工作，全面落实防凌责任和各项预案，加强监测预报、堤防巡查防守和河道清障，三盛公水利枢纽以下浮桥已全部拆除。

(责编：王仁宏、吕骞)
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