11月27日晚，伴随着轰鸣巨响，长征二号丁运载火箭托举着遥感三十六号卫星一飞冲天，卫星顺利进入预定轨道，西昌卫星发射中心圆满完成自组建以来的第201次任务，向第3个100次任务发起冲锋。

拍摄：朱磊

在长征一词的发源地，抢修长征桥、发射长征火箭、逐梦星辰大海新长征……52年来，一代代西昌航天人接续奋斗，把每一次发射都当作一场硬仗，举北斗、顶风云、送嫦娥、铸天链、建天宫……推动我国航天事业一步步走向高轨、走向世界、走向深空、走向未来。

每一次发射都是使命的大考

必须强化担当志在必成

从诞生伊始，西昌卫星发射中心就承担着航天报国、航天强国的如山使命。

为圆满完成首征高轨的重任，初代西昌航天人历经3年艰苦奋战，建成了当时国内规模最大、布局最合理、自动化程度最高的卫星发射场。

1984年4月8日，在一声响亮的点火口令中，长征三号运载火箭划破夜空，将东方红二号试验通信卫星送入到36000公里外的地球同步轨道，中国人首次征服高轨，让世界看到了中华民族崛起的形象。

为扛起天地沟通搭建“信息金桥”的重任，自2008年以来，西昌航天人接续奋斗，用14年时间以100％成功率将2代8颗天链卫星发射升空，让天上数据传输有了一座信息中转站。

为确保导航系统不再受制于人，西昌航天人用20年时间以44次发射将55颗北斗导航卫星送入到地球同步轨道，在浩瀚宇宙建起一座中华民族的“太空罗盘”。

近年来西昌卫星发射中心的发射数量占据我国航天发射半壁江山。特别是从2020年以来，他们更是用短短2年的时间，将空间站3舱4船顺利发射升空，建起一座中国人的“太空家园”，让千年“天宫”梦想从神话走进现实。

2020年全国疫情最吃紧的时候，他们“向疫战、向天行”，以“一箭四星”方式，成功发射四颗新技术试验卫星，极大振奋国人同心抗疫的信心和决心。在建党百年前后，他们接连夺取中星2E、通信技术试验卫星七号等发射任务胜利，叫响了“用成功报效祖国、用成功迎接建党百年”战斗口号。今年10月15日，他们又顶着重重压力，成功发射遥感36号卫星，用一场新的胜利迎接党的二十大胜利召开。

“中心承担着众多‘国字号’‘天字号’任务，每一次发射都是一场使命的大考，我们始终牢记主席期望嘱托，站在对事业负责、对历史负责的高度，一仗接着一仗打，仗仗都要打胜仗。”西昌卫星发射中心领导表示。

每一次发射都是质量的大考

必须精益求精万无一失

颗颗螺钉连着航天事业，小小按钮维系民族尊严。

在历次发射任务中，西昌航天人始终坚持精心准备、精心组织、精心实施，为任务圆满成功筑牢坚实的“质量屏障”。

然而事实上，航天事业是一项高风险的事业，成功伴随着艰辛，道路遍布荆棘。航天发射技术复杂、系统庞大、风险性高、协作面广，任何一个环节出现失误、任何一项工作出现纰漏、任何一个零部件出现问题，都可能导致发射任务的失败。

2020年6月15日晚，北斗三号全球组网最后一颗卫星发射在即，全国数百家媒体齐聚发射场，准备实况直播这一振奋人心的时刻。然而在临射前测试过程中，发现了一个故障，经仔细排查，火箭舱体的减压阀上出现了一个三四厘米的鸡爪形细小裂纹。为不带疑点加注，不带任何隐患上天，发射场区指挥部顶着巨大压力决策推迟发射。6月23日，在经过归零后，长征三号乙运载火箭点火发射，北斗收官之星顺利奔向苍穹。

2021年，天舟二号发射在即，在原计划的发射窗口射前3小时，长征七号火箭动力系统压力参数异常。为了赶上第二天的发射窗口，文昌航天人一边排查故障，一边进行加注，经过连续奋战，他们锁定了火箭故障位置，然而却已经没有了故障处理时间。

为了解决故障，发射再度推迟。两度推迟意味着已经加注的推进剂必须两次泄回，他们连续坚守岗位长达70多个小时不眠不休，在万众一心、众志成城下，发射场完成了中国航天史上最大规模的低温推进剂泄回，并于9天后夺取了天舟二号发射任务的胜利。

“成功不等于成熟，成熟不等于可靠”“质量就是生命，质量就是胜算”一句句质量口号深深烙印在西昌航天人心中，从未因打的是金牌火箭就麻痹大意，从未因前一次任务成功就放松要求，从未因任务状态变化不大就心存侥幸。始终坚持“一切从零开始”“天天从零开始”“发发从零开始”，用严格的标准迎接每一次质量大考，用精益求精确保万无一失。

今年以来，面对超高密度任务的严峻考验，中心探索实践了“1+M+N”任务谋划模式，总结凝练了“三层”“三制”“三库”制胜机理，严格执行“五按”“五零”“双想”“双五条归零”等制度规定，牢牢坚守质量管控“七个始终坚持”原则、地面设备设施“六个规律性认识”，始终用质量保进度、靠质量保成功，夺取了19战全胜的辉煌战绩。

每一次发射都是能力的大考

必须自立自强创新突破

伟大事业都始于梦想，伟大事业都基于创新，伟大事业都成于实干。中国北斗母港、探月母港、行星探测母港，空间站建造母港……随着中国航天由大向强，西昌卫星发射中心向世界一流航天发射场不断加速迈进。

近年来，西昌卫星发射中心始终把科技创新摆在战略高度，瞄准世界前沿，紧跟航天大势，持续加强核心能力建设攻关，在迎接一次次重大航天发射任务的挑战中，推动测试发射能力升级提速。

“各号注意，30分钟准备！”

2022年7月24日，随着01指挥员廖国瑞一声令下，发射场氮气气源库操作手黄腾达迅速把设备切换为远程控制模式，撤离工作岗位，余下的工作将由远在数公里外的工作人员接手。这是问天实验舱任务中出现的一幕，也是文昌发射场近年来加强科技创新的一个缩影。

高度的信息化、自动化是西昌卫星发射中心最鲜明的标志，科技创新取得的成果不仅让燃料加注更加安全可靠，也让“天宫”建造之路愈发行稳致远。

零窗口！零窗口！零窗口！

2022年7月24日14时22分，搭载着问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭一飞冲天，空间站建造任务首次实现“零窗口”发射！

同年10月31日，文昌发射场在梦天实验舱发射任务又一次实现“零窗口”目标！

12天之后，天舟五号任务再度实现“零窗口”！

一次发射，一次突破，于无声中，稳步跨越。中心党委将从事科技创新和服务科技创新两股力量耦合起来，先后攻克了低温推进剂大流量加注、煤油液氮降温、网络信息系统国产自主可控等关键技术，解决了中大型液体火箭并行测试发射、单工位适应多型火箭发射、设施设备适应“高温高湿高盐雾”和“强降雨强雷暴强台风”环境等现实难题。推动发射场测试发射流程持续迭代优化，形成了新一代运载火箭扁平化组织指挥体系架构，测试发射的信息化、集约化程度不断提高，设备设施环境稳定性、适应性不断增强。

探索浩瀚宇宙永无止境，攀登科技高峰任重道远。后续，中心还将迎来巡天望远镜、载人登月、深空探测、行星探测、空间站建设应用与发展、低轨互联网星座等一系列重大航天发射任务，全体西昌航天人将秉承“最先进、最前沿、最有前景”的创新突破精神，不断提升现代化航天发射能力，朝着建设世界一流航天发射场目标勇毅前行。

(责编：白宇、岳弘彬)

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