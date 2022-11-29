工商银行：“陪伴式”融智服务积极满足农村多元化金融需求
为助力培育发展家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，增强乡村可持续发展后劲，工商银行深入推进城乡联动发展战略，下沉服务重心，在全国范围创新开展“服务千村 陪伴万户”新型农业经营主体融智行动，以“陪伴式”融智服务积极满足农村多元化金融需求。自去年8月启动以来，工商银行已在全国范围开展了3600余场融智活动，覆盖6300余个村、500余个农业产业强镇，惠及超过15万户农民、7600余名乡村干部，探索走出了一条具有工行特色的服务乡村振兴之路。
强化党建引领 增添源头动力
不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，是推进新农村建设的坚强组织保障。工商银行坚守金融工作的政治性、人民性，积极发挥自身党建与金融优势，通过与农村各级党支部开展联合党建、银村共建、金融知识大讲堂等活动，助力乡村治理能力提升，帮助新型农业经营主体提高信用意识、提升经营技能，不断夯实发展基础。
安徽省天长市是国家首批商品粮、商品油基地县（市），是传统的粮食生产大县。为支持当地农业产业升级，提升乡村信用体系建设水平，工行安徽滁州分行与安徽省天长市政府以党建引领强化合作，通过开展“党建结对子、金融助乡村”等活动，大力宣传金融惠农政策，帮助村民提升信用意识，树立金融观念。与此同时，工行滁州分行主动优化授信流程，密切银村联动，将“振兴快贷”等特色涉农贷款产品送到乡间，目前已累计发放“振兴快贷”9200多万元。
加强银政合作 扶持特色产业
工商银行主动对接各地农业农村厅、乡村振兴局、人民银行、税务局等相关部门，通过梳理重点新型农业经营主体与项目清单，因地制宜挖掘扶持农业特色产业。同时，积极探索优化县域银税合作模式，拓宽受惠范围，为农业特色产业健康快速发展提供银政合作保障。
大连市长海县以海岛经济著称。为助推长海县特色产业高质量发展，工行大连分行积极参与大连市政府关于建设长海县“普惠金融生态岛”的相关行动，今年以来在当地累计投放涉农贷款超过1.3亿元，支持当地发展海洋牧场、现代化养殖装备、旅游品质提升、民生保障等项目。同时，在长海县委县政府及当地人民银行支持下，大连分行积极开展“金融普惠海岛 教育启蒙未来”中小学生金融知识线上线下授课活动，推动金融知识常态化纳入校本课程，提升青少年金融素养水平。
贵州省安顺市镇宁县地处亚热带低热河谷气候区，具有雨热同季的气候特点，适宜发展李子产业。“镇宁蜂糖李”还入选了国家农产品地理标志，成为当地农业的一块“金字招牌”。今年以来，工行融智行动多次走进镇宁，联合当地农业局果业专家，为合作社和农户讲授李子种植、管理、储存、电商销售及普惠金融知识，推动“一村一品”建设。面对今年冰雹天灾带来的减产风险，工行贵州安顺分行还第一时间为受灾企业、合作社提供信贷支持，通过企业带动当地350个农户就业，帮助脱贫人口稳定增收，为农户灾后生产恢复增强了信心。
加快创新赋能 激发发展活力
酒香也怕巷子深。为帮助新型农业经营主体解决产业起步阶段常常面临的品牌建设、营销推广、支付结算等难题，工商银行积极创新服务模式，围绕经营活动各环节出谋划策，提供“保姆式”融智服务，帮助新型农业经营主体缩短经营学习周期，实现快起步、稳发展。与此同时，工行还依托“兴农通APP”“兴农撮合”等平台，为农业经营主体提供产品发布、供需对接等线上撮合服务，实现“融资+融智+融商”全链条闭环。
苏州市通安镇树山村是远近闻名的翠冠梨产地。2020年以来，工行苏州分行与树山村联合举办一年一度的“树山有梨，工行等您”直播带货活动，并推出专属联名包装梨盒及IP卡通形象，为树山翠冠梨的销售插上融媒体的翅膀。今年以来，顺应数字经济发展趋势，工行苏州分行针对梨农在数字人民币方面的学习痛点，与当地政府合作开展数字人民币培训及体验活动，并为树山村的农民茶果合作社开通了数币钱包业务及收单功能，配套推出O2O互动小游戏、数币体验立减金投放等活动，助力村民及游客享受个人数字人民币钱包的支付便利。
下一步，工商银行将发挥“融资+融智+融商”金融服务优势，围绕推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴等各领域持续加大资源投入，着力解决农民群众关心关切的“急难愁盼”问题，进一步提升乡村金融服务的可得性、覆盖面、便利度，为巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村全面振兴和农业农村现代化持续贡献工行智慧、工行力量。
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