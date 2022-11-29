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神舟十五号3名航天员费俊龙、邓清明、张陆领命出征

2022年11月29日20:22 | 来源：人民网
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神舟十五号3名航天员费俊龙、邓清明、张陆领命出征。中国载人航天工程办公室供图

人民网北京11月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月29日20时18分，神舟十五号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁圆梦园广场举行。20时19分，中国载人航天工程总指挥、空间站阶段飞行任务总指挥部总指挥长许学强下达命令，费俊龙、邓清明、张陆3名航天员领命出征。

神舟十五号3名航天员费俊龙、邓清明、张陆领命出征。中国载人航天工程办公室供图

此次执行飞行任务的3名航天员，为了此次出征太空进行了长达十几年甚至二十几年的执着坚守和艰苦训练，今晚他们将带着党和人民的期望重托奔向“天宫”，踏上为期6个月的飞天圆梦之旅，将在太空见证中国人自己的空间站正式建成的圆梦时刻。

(责编：赵竹青、吕骞)
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转播：神舟十五号航天员出征仪式
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