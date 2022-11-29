新华社上海11月29日电（记者贾远琨）民航华东地区管理局29日向中国商飞公司颁发了国产大飞机C919的生产许可证。这标志着我国具备了批量生产制造大型客机的能力，为拉动民航制造业全产业链发展提供了条件。

C919飞机的生产许可审定审查组由民航华东地区管理局负责组建，共15人。审查组依据适航规章《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R4）及适航管理程序《生产批准和监督程序》（AP-21-AA-2019-31）开展了质量系统文件审查和现场评审。取证审定工作历时3年8个月。审定过程中，积累了民机产品质量控制的经验，为适航规章和程序的完善提供了最佳实践参考。

首架C919飞机预计将于今年12月交付中国东方航空集团有限公司。民航华东地区管理局将持续开展C919飞机的生产监管，推动国产民机产业高质量发展。

C919飞机是中国商飞公司设计研制生产的150座级国产大型客机，也是继中国商飞公司ARJ21-700飞机后第二款获得民航局生产许可证的国产喷气式客机，其总装生产基地位于上海浦东祝桥。

(责编：白宇、岳弘彬)

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